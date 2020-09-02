Правозащитники подготовили проект о пропавших во время войны в Чечне

Проект "Правовая инициатива" представило исследование о людях, пропавших без вести в Чечне во время второй чеченской войны. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Все исследование состоит из данных о 330 людях. Возле каждого имени краткое описание обстоятельств исчезновения. Часть информации предоставили их родственники, другая часть взята из базы данных Европейского суда по правам человека.

Директор “Правовой инициативы” Ванесса Коган отмечает, что большинство семей, которые выигрывают дела в ЕСПЧ, надеятся, что постановление поможет выяснить судьбу пропавшего родственника: “К сожалению, даже в тех делах, в которых мы намечаем прогресс после постановления ЕСПЧ (например, в возможности получении материалов на национальном уровне), семья все равно не получает ясность о том, что случилось с пропавшим человеком. После многих лет работы с этими постановлениями, мы пришли к выводу, что политической воли пока недостаточно для того, чтобы раскрыть информацию о судьбе пропавших без вести”.

Исследователи подчеркивают, что насильственные исчезновения (читай - похищения) были самой распространенной формой нарушения прав человека в отношении гражданского населения в 1999-2009 гг. в Чечне.

К сентябрю 2020 года “Правовая инициатива” представляет интересы 1102 заявителей по 232 делам, решенным в ЕСПЧ в связи с исчезновением 394 человек (мужчин и женщин). Из этого числа заявителей - 168 человек (родственников пропавших) приняли участие в первой части исследования (опрос/анкетирование), проведенной в июне-июле 2020 года. Все они получили положительные постановления ЕСПЧ и финансовую компенсацию.