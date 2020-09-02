На те же грабли: "Шарли Эбдо" снова опубликовал карикатуры на Пророка

Французская сатирическая газета, чья редакция в Париже подверглась нападению в 2015 году, снова перепечатала карикатуры на Посланника Аллаха, мир ему. Напомним, что боевики, открывшие огонь по сотрудникам газеты, именно богохульные карикатуры назвали своей мотивацией.

Об этом было объявлено во вторник, за день до того, как 13 мужчин и женщина, обвиняемые в обеспечении нападавших оружием и материально-техническими средствами, предстанут перед судом по обвинению в терроризме.

В редакционной статье на этой неделе, сопровождающей оскорбительные карикатуры, газета заявила, что рисунки «принадлежат истории, и историю нельзя ни переписать, ни стереть».

В результате нападения в январе на редакцию «Шарли Эбдо» и, два дня спустя, на кошерный супермаркет, погибли 17 человек, из них 12 - в офисах газеты, а также все трое нападавших.

Боевики, братья Шериф и Саид Куаши, заявили о своем нападении на газету от имени «Аль-Каиды»*. Покинув офис «Шарли Эбдо», они убили раненого полицейского и уехали.

Двумя днями позже их товарищ по тюрьме, Амеди Кулибали, ворвался в кошерный супермаркет накануне еврейской субботы, заявив о принадлежности к ИГИЛ*. Во время нападения были убиты четыре заложника.

К тому времени братья Куаши засели в типографии с другим заложником. Все трое нападавших погибли почти одновременно в результате полицейских рейдов.

Решение перепечатать карикатуры уже называют дерзким жестом в защиту свободы слова. Однако другие справедливо называют этот поступок провокацией.

Президент Французского совета мусульманского культа (CFCM) Мохаммед Муссауи призвал людей «игнорировать» карикатуры, в то же время осуждая насилие. Впрочем, как показывает недавний опыт Швеции, такие призывы со стороны имамов часто могут сопровождаться неформальным давлением улицы.

Подозреваемые, которые предстанут перед судом с 08:00 по Гринвичу в среду, обвиняются в оказании различной степени материально-технической поддержки боевикам.

Судебный процесс был отложен на несколько месяцев, так как большинство залов судебных заседаний во Франции закрылись из-за эпидемии коронавируса.

Суд в Париже будет заседать до 10 ноября, и в первую очередь по делу о терроризме слушания будут сниматься для архивных целей, учитывая общественный интерес.

Национальный прокурор по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар отверг идею о том, что перед судом предстали просто «маленькие помощники», поскольку трое боевиков уже мертвы.

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