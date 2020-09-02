Саудовский король снял с должности командующего королевской армией в Йемена

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдуль-Азиз снял со своего поста командира сил коалиции, ведущих войну в Йемене, на фоне коррупционного расследования, сообщает Саудовское информационное агентство.

В королевском указе, изданном вчера, говорится, что командующий Объединенными силами принц Фахд бин Турки был уволен вместе со своим сыном, принцем Абдуль-Азизом бин Фахдом, который был заместителем губернатора региона Аль-Джуф.

Решение было принято на основании обращения наследного принца Мухаммада бин Салмана (МБС) в Назаха, антикоррупционный комитет, для расследования «подозрительных финансовых операций в министерстве обороны», согласно указу. Принца Фахда сменит генерал-лейтенант Мутлак бин Салим.

Еще четыре высокопоставленных военных также попали под следствие.

Однако, по словам известного саудовского информатора, известного только как «Муджтахидд», принц Фахд был арестован после того, как появились подозрения, что он готовит переворот против МБС. Он добавил, что ожидаются новые аресты в рядах королевской семьи и военных.

Наследный принц Саудовской Аравии ранее проводил антикоррупционную чистку в королевстве в 2017 году, в результате чего сотни членов королевской семьи, министров и бизнесменов были заключены в тюрьму в отеле «Риц-Карлтон» в Эр-Рияде, что широко интерпретировалось как средство отстранения потенциальных соперников и консолидации власти. В марте около 300 государственных служащих, включая офицеров, были арестованы в ходе очередного подавления коррупции.