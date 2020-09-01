Десятки лет тюрьмы: обвинение запросило сроки для крымских членов Хизб ут-Тахрир

В ростовском Южном окружном суде прокурор огласил сроки, которые государственное обвинение просит назначить фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»*. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

По словам защитницы, прокуратура просит суд признать арестованных виновными и назначить сроки заключения в колонии строгого режима: Марлену Асанову – 20 лет и штраф в 800 тысяч рублей, Мемету Белялову – 21 год, Тимуру Ибрагимову – 20 лет. Обвинение считает их организаторами ячейки «Хизб ут-Тахрир».

Остальным фигурантам дела просят такие сроки: Серверу Зекирьяеву – 15 лет, Серверу Мустафаеву – 17 лет, Сейрану Салиеву – 19 лет, Эрнесу Аметову – 17 лет и 6 месяцев, Эдему Смаилову – 17 лет и 6 месяцев.

Дата вынесения приговора пока что неизвестна. На сегодня, то есть 1 сентября, назначены прения. Адвокат Гемеджи отметила, что планирует заявить ходатайство о возобновлении судебного следствия.

Напомним, что 25 августа суд в Ростове-на-Дону завершил следствие по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

Ранее суд продлил срок содержания под стражей фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Они будут находиться в следственном изоляторе до 12 ноября.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ РФ инкриминирует им участие в организации «Хизб ут-Тахрир».

​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать данное дело по существу.

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