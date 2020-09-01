ХАМАС заявил о достижении соглашения с Израилем

Палестинское движение ХАМАС, управляющее осажденным сектором Газа, объявило, что достиглоа при посредничестве Катара соглашения о прекращении эскалации насилия с Израилем.

После переговоров с посланником Катара Мухаммадом аль-Эмади «была достигнута договоренность обуздать последнюю эскалацию и положить конец [израильской] агрессии против нашего народа», - заявили в офисе лидера ХАМАС Яхьи Синвара в понедельник.

Израиль пока не прокомментировал это заявление.

Израильская армия с 6 августа наносит удары по Газе почти ежедневно, что, по ее словам, является ответом на запуск воздушных зажигательных устройств и, реже, ракет, в сторону южной части Израиля.

Огненные воздушные шары часто рассматриваются как попытка ХАМАС улучшить условия неформального перемирия, в соответствии с которым Израиль обязался ослабить свою 13-летнюю разрушительную блокаду в обмен на спокойствие.

Но пока Израиль в ответ лишь ужесточил блокаду.

Он в частности запретил рыбакам из Газы выходить в море и закрыл единственный торговый пункт перехода с этой территорией, что привело также к закрытию единственной электростанции на палестинской территории из-за отсутствия топлива.

ХАМАС говорит, что по условиям соглашения, он прекратит запуски огненных воздушных шаров, а также свои ночные беспорядочные операции, когда группы идут вдоль забора, бросают взрывчатку и вызывают сбои, - сообщает Al-Jazeera.

Со своей стороны Израиль обязуется вернуться к ситуации, существовавшей до эскалации, что означает разрешение рыбакам выходить в Средиземное море, ослабление ограничений на ввоз товаров, а также, предположительно, восстановление поставок топлива для единственной электростанции в Газе.

Объявление в понедельник было сделано на фоне бурной дипломатической активности Катара, чей посланник привез последний транш в размере 30 миллионов долларов помощи Газе перед проведением переговоров с израильскими официальными лицами в Тель-Авиве.

Источники, близкие к катарской делегации, сообщили, что израильтяне сказали Аль-Эмади, что они готовы возобновить поставки топлива для электростанции и ослабить блокаду - если будет прекращен запуск огненных шаров.

Финансовая помощь обедневшей палестинской территории от богатого газом Катара была основным компонентом последнего перемирия, впервые заключенного в ноябре 2018 года и с тех пор несколько раз продлевавшегося.

Усилия по посредничеству стали более актуальными в последние дни, поскольку власти Газы выявили первые случаи местной передачи коронавируса. В прибрежном анклаве, где проживают два миллиона палестинцев, правительство ХАМАС ввело изолюцию.

Израиль и Египет ввели блокаду Газы после того, как ХАМАС захватил власть у конкурирующих палестинских сил в 2007 году. Израиль говорит, что блокада необходима, чтобы не дать ХАМАС расширить свой арсенал, но критики справедливо рассматривают ее как форму коллективного наказания палестинцев.

Израиль и ХАМАС участвовали в трех войнах и нескольких меньших сражениях с момента начала блокады территории.

Ограничения поставили экономику Газы на грань краха, оставив более половины населения без работы, а годы войны и изоляции плохо сказались на системе здравоохранения, из-за чего она совершенно не готова к вспышке эпидемии.