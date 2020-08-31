Крым: новые обыски и задержания

Утром 31 августа российские силовики провели обыски в домах крымских татар в Судаке, Советском и Нижнегорском районах. По данным объединения «Крымская солидарность», обыски проходили в домах также Эневера Топчи, Айдера Аблякимова и Ридвана Умерова.

По словам активистов, четверых крымских татар задержали.

«Всех четверых крымских татар задержали и везут в здание УФСБ в Симферополе», – утверждают активисты.

Супруга крымскотатарского активиста Айдера Кадырова из Нижнегорского района​ ранее сообщила, что российские силовики не проводили обыск в доме, но взяли у мужа украинский паспорт и увезли на допрос в Симферополь. По ее словам, Айдер Кадыров является отцом 4 детей, старший ребенок – инвалид детства, у самого мужчины – сахарный диабет. Айдер Кадыров, как утверждают в «Крымской солидарности», является журналистом издания «​Грани.ру»​.

Объединение «Крымская солидарность» уже назвало адвокатов, которые будут защищать задержанных крымскотатарских активистов. Так, юридическую защиту задержанным будут оказывать адвокаты: Алексей Ладин (Айдер Кадыров), Эмине Авамилева (Энвер Топчи), Сафие Шабанова (Айдер Аблякимов) и Марлен Халиков (Ридван Умеров).

Российские силовые структуры пока никак публично не комментируют ситуацию