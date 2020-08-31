В Бейруте половина детей страдает от травматического стресса

Примерно у половины детей в столице Ливана Бейруте начали проявляться признаки травм и сильного стресса после того, как 4 августа в городе произошел мощный взрыв, согласно отчету ЮНИСЕФ.

«В период с 10 по 17 августа половина респондентов сообщили, что у детей в их семьях наблюдались изменения в поведении или признаки травм или сильного стресса после взрыва», - говорится в отчете.

По словам ЮНИСЕФ, наиболее распространенными симптомами были сильное беспокойство; замкнутость или уход от родителей и семьи; кошмары и проблемы со сном; а также агрессивное поведение.

Однако не только дети стали проявлять признаки травмы после взрыва, вызванного возгоранием 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся в порту Бейрута, и унесшего жизни почти 200 человек..

Треть домохозяйств, опрошенных ЮНИСЕФ (включая 940 семей в районах Карантина, Гейтави и Баста в Бейруте), сообщила, что у взрослых также наблюдались аналогичные симптомы стресса и травм. Между тем, в сообщении Reuters говорится, что взрослые опрошенные нервничают и вздрагивают даже от малейшего звука.

Теперь психологи и специалисты в области психического здоровья предупреждают о кризисе психического здоровья, если жертвы не получат необходимой поддержки.

«Поддержка психического здоровья - жизненно важная часть медицинской помощи», - говорит Марко Балдан, хирург Международного комитета Красного Креста (МККК).

«Помимо ужасных физических травм, которые лечатся в больницах, люди рискуют получить огромные скрытые шрамы», - добавил Балдан.

Однако даже до взрыва 4 августа опасения по поводу психического здоровья в Ливане росли, поскольку в стране разразился серьезный экономический кризис, усугубленный пандемией коронавируса.

В этом году количество самоубийств увеличилось вдвое - в среднем с 200 в месяц до почти 500, причем несколько самоубийц прямо ссылались на финансовые трудности и голод.

«Я не неверный… но голод - неверный», - говорится в предсмертной записке одного молодого ливанца, покончившего с собой в Бейруте в прошлом месяце.

МККК и ЮНИСЕФ призвали к активизации усилий по оказанию психологической поддержки жителям Бейрута после взрыва.

«Мы хотим максимально упростить для всех первые шаги к поддержке… и наши услуги в Бейруте и Триполи бесплатны», - цитирует Изабель Ривера Мармолехо, представителя МККК по психическому здоровью в Ливане. как говорится в отделе новостей организации. «Людям не обязательно делать это в одиночку», - добавила Мармолехо.

В этом месте хотелось бы передать отдельный привет тем уникальным экспертам, которые утверждают, что Ливан нуждается в секуляризации, ибо якобы главная проблема его государства и общества это разделение по конфессиональной линии. Прямо сейчас одна из самых главных проблем общества это внутренние душевные проблемы. И помощь предлагает организация, в названии которой прямо содержится ссылка на «крест», даже если она не является уже религиозной организацией.

Очевидно, что в такие моменты люди либо обращаются к новоизобретенным практикам вроде психоанализа, либо к традиционным духовным наставлениям в своих конфессиях. А последнее неизбежно повышает роль религии и в обществе.