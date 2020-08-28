Индонезия заказала в Китае 40 миллионов вакцин от коронавируса

Китайская компания Sinovac Biotech обязалась предоставить правительству Индонезии до 40 миллионов доз вакцины против коронавируса в период с ноября по март.

Во время визита в Китай министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что с Sinovac было подписано предварительное соглашение об оптовых закупках и поставках вакцины CoronaVac с ноября по март, после чего государственная индонезийская государственная компания Bio Farma получит приоритетный доступ до конца 2021 года.

В Индонезии на сегодняшний день зарегистрировано 162 884 коронавирусных инфекций и 7064 смертей, и страна стремится обеспечить вакцинирование для своих 260 миллионов граждан. Это происходит на фоне обеспокоенности некоторых развивающихся стран по поводу конкуренции за доступ к вакцине.

«Индонезия видит твердую приверженность промышленности Китая налаживанию партнерских отношений и твердую приверженность ее правительства укреплению этих партнерских отношений», - сказала министр.

Третья фаза испытаний CoronaVac Sinovac началась на позапрошлой неделе в Индонезии с участием 1620 добровольцев.

Bio Farma участвует в разработке вакцины и заявила, что Индонезия должна иметь возможность производить 250 миллионов доз вакцины в год к концу 2020 года.

В интервью агентству Reuters министр исследований Бамбанг Броджонегоро сказал, что Индонезия разрабатывает собственную прививку от COVID-19, получившую название «красно-белая» вакцина в честь цветов национального флага.

Броджонегоро ожидал, что производство Bio Farma начнется где-то в 2021 году.

«Получение вакцин сопряжено с риском и неопределенностью», - сказал он. «Даже если есть другие страны или стороны, которые нашли эффективные вакцины, нам необходимо создать нашу собственную вакцину от COVID-19».

Мы же напомним, что мировая конкуренция за вакцину от коронавируса открывает невероятные возможности мягкой силы для определенных стран. И в первую очередь — как показывает случай Индонезии — этой силой попытается воспользоваться именно та страна, благодаря которой вирус и распространился по всему миру.