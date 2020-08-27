Завершено следствие по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир»

В Ростове-на-Дону Южный окружной суд завершил следствие по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир»*. Как сообщается, заседание стало «самым коротким за всю историю процесса». Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на общественное объединение «Крымская солидарность».

По словам издания, суд заявил о невозможности привести свидетелей Назрулаева и Тумаревича, а затем предложил подсудимым быть допрошенными по делу. Те ответили, что согласны только после разрешения ряда ходатайств. Суд расценил это как отказ от дачи показаний и объявил судебное следствие оконченным.

«Суд закончил судебное следствие, не спросив сторону защиты, имеются ли у них какие-либо доказательства по данному делу. У меня было несколько ходатайств об исследовании ряда материалов. В частности, я планировала исследовать ряд документов, которые подтверждали, что предварительное следствие было проведено с нарушениями, что нарушались права наших подзащитных. Это ведет к признанию недопустимости ряда доказательств обвинения. Считаю, что на подготовку к прению нам выделено недостаточно времени и подготовиться надлежащим образом мы не успеваем. Как и предполагалось ранее, суд решил уложиться в установленные для себя сроки», – прокомментировала адвокат Лиля Гемеджи (на фото).

Прения по данному делу назначены на 31 августа, несмотря на то, что на этой неделе должно было состояться еще два заседания.

Ранее суд продлил срок содержания под стражей фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Они будут находиться в следственном изоляторе до 12 ноября.

Напомним, что в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

* - запрещены в РФ