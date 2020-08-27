Террорист, убивший мусульман в Новой Зеландии, получил пожизненное заключение

Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению без права досрочного освобождения ультраправого террориста, убившего 51 мусульманина во время молитвы в двух мечетях в Крайстчерче. Такой приговор в стране был вынесен впервые.

Брентон Таррант, 29-летний австралиец, ранее в этом году признал себя виновным по 51 пункту обвинения в убийстве, 40 пунктам обвинения в покушении на убийство и одному обвинению в совершении террористического акта в марте 2019 года.

Вынося приговор, судья Высокого суда Кэмерон Мандер заявил в четверг, что пожизненного срока за такое преступление недостаточно, чтобы искупить вину, и что Таррант не выказал раскаяния.

«Ваши преступления настолько ужасны, что даже если вас задержат до самой смерти, это не исчерпает требований наказания и осуждения», - сказал Мандер.

«Насколько я понимаю, в вас нет сочувствия к своим жертвам».

Прокуроры заявили суду на открытии слушания в понедельник, что Таррант давно планировал нападения и хотел вызвать страх среди иммигрантов.

Убийца представлял себя на слушании и заявил через адвоката в суде в четверг, что не возражает против приговора. Одетый в серую тюремную робу и окруженный охраной, Таррант никак не отреагировал на приговор.

«Ненависти, которая лежит в основе вашей враждебности к определенным членам сообщества в этой стране, в которую вы приехали для убийства, нет здесь места - ей нет места нигде», - сказал Мандер.

Гамаль Фуда, имам мечети Аль-Нур, на которую напал Таррант, сказал, что «никакое наказание не вернет наших близких», но он гордится реакцией Новой Зеландии против экстремизма.

"Все экстремисты олицетворяют ненависть. Но мы здесь сегодня. Мы представляем любовь, сострадание, мусульманских и немусульманских верующих и неверующих. Это мы, новозеландцы, и мы очень гордимся тем, что мы мусульмане в Новой Зеландии, мы продолжим служить этой стране, и никакое наказание не вернет наших близких".

Премьер-министр Джасинда Ардерн сказала, что она рада тому, что «этот человек никогда не увидит свет».

Напомним, что 15 марта 2019 года Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов, совершил вооруженное нападение на две мечети в Крайстчерче, в результате чего погиб 51 человек и еще 49 пострадали. Таррант снимал свое нападение на видео и вел прямую трансляцию в фейсбуке. Он признал себя виновным в теракте.