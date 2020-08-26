Татарский активист оштрафован за речь на митинге в память о падении Казани

Заместитель председателя Всетатарского общественного центра Галишан Нуриахмет должен будет выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей за высказывания на прошлогоднем митинге в честь Дня памяти павших при захвате города войсками Ивана Грозного. Суд постановил, что 81-летний активист должен выплатить эту сумму за "нарушение административной статьи об экстремизме".

Напомним, что 12 октября татарские активисты традиционно проводят акцию в честь Дня памяти павших при захвате города войсками Ивана Грозного.

Лингвистическую экспертизу высказываний Нуриахмета проводил Казанский межрегиональный центр экспертиз. Признаки вражды, по мнению этих самых «экспертов», содержались в его речи, посвященной тому, как татар «гнали» в царские времена, и тому, что сейчас ведется «такая могучая, титаническая работа по уничтожению нашей национальности». Он также возмущался тем, что местные власти не разрешили общественникам проводить митинг в центре Казани.

Также Нуриахмет заявил, что «у Татарстана хотят забрать даже республику», вспомнив, как были «уничтожены» Нацбанк Татарстана, авиакомпания «Татарстан».

Кроме того, экспертиза указала, что в выступлении Нуриахмета были «призывы, лозунги разной смысловой направленности», среди которых «пришло время раскрыть глаза», «будем вместе, будем дружными», «пусть живет наш татарский народ».

В постановлении прокурора отмечено, что, согласно психологической части заключения, Галишан Нуриахмет «относит» первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и действующего главу республики Рустама Минниханова к «колониальной администрации». Также специалисты выявили «психологические признаки информации», направленные на «возбуждение вражды в отношении представителей группы "русские"». В частности, экспертиза посчитала, что Нуриахмет приписывал русским «враждебные действия и опасные намерения».

Накануне к нему домой около 7 утра пришли силовики. По словам самого активиста, они отказались представляться и предоставлять свои документы, но заявили, что Нуриахмет должен поехать с ними для составления протокола.

Лидер ВТОЦ Фарит Закиев первоначально сообщил, что Нуриахмета задержали за нарушение статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), однако позже стало известно, что ему вменяют нарушение статьи 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Именно Закиев представлял на судебном заседании интересы Нуриахмета.Он считает, что конечной целью властей является запрет всего ВТОЦ.

Сам Нуриахмет утверждает, что имел право высказывать свои мысли, но «экстремистских призывов» в его речи не было. Ранее за выступление на этом митинге были наказаны и другие его участники. их числе — татарская писательница и основательница татарской партии национальной независимости «Иттифак» (действовала в 1990-е годы) Фаузия Байрамова. В июне она получила штраф в 10 тыс. руб. Также 11 августа Вахитовским райсудом Казани 40 часов обязательных работ были назначены имаму Айрату Шакирову. Он, в частности, просил на митинге у Аллаха дать татарам «правителей, которые в силе создать свое государство».