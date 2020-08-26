Ливанский бизнес восстал против карантина

Представитель гостиничного сектора Ливана заявил во вторник, что предприятия сферы услуг и туризма не согласны с недавно возобновившимся строгим карантином, который усугубляет экономические проблемы страны, пострадавшей от взрыва.

«С завтрашнего дня мы откроем наши двери», - сказал Тони Рами, глава синдиката владельцев ресторанов, кафе, ночных клубов и кондитерских.

«Произвольное и демагогическое решение о локдауне, частичном или полном, нас больше не волнует», - сказал он в телевизионном заявлении с улицы Бейрута, сильно пострадавшей от взрыва 4 августа.

Фотограф AFP сказал, что в поддержку объявления собрались десятки людей, некоторые держали таблички с надписью «Туризм - это пульс Ливана» и «Для нас государство исчезло в результате взрыва».

Заявление, сделанное от имени более широкой туристической организации, также представляющей отели и морские курорты, было сделано через четыре дня после того, как власти ввели двухнедельный локдаун, чтобы остановить серию рекордных ежедневных заражений коронавирусом.

В Ливане зарегистрировано 13155 случаев нового коронавируса, в том числе 126 случаев смерти.

Согласно последним правилам, торговые центры, ночные клубы, тренажерные залы, бассейны, рестораны и кафе были закрыты.

Доставка еды и напитков из ресторанов, кафе и кондитерских возможна, но из-за ночного комендантского часа им разрешено работать только с 6:00 до 18:00 часов.

Рами обвинил правительство в разрушительном взрыве в порту Бейрута и огромных убытках, которые взрыв причинил индустрии туризма,. По его оценкам эти убытки составляют примерно 1 миллиард долларов, из которых 315 миллионов долларов приходятся только на рестораны.

Он призвал сектор к участию в «гражданском неповиновении» против государства, разорвав коммерческие связи с правительством и лишив его налоговых поступлений.

«Мы не будем платить ни цента, пока у нас не появится новое государство», - сказал он.

Ограничения, связанные с коронавирусом, нанесли новый удар по частному сектору, едва оправившемуся от серии кризисов.

Еще до взрыва огромных запасов нитрата аммония в порту, в результате которого погибло более 180 человек, Ливан боролся с худшим экономическим спадом за последние десятилетия.

По оценкам ООН, уровень бедности удвоился и составил более половины населения, а десятки тысяч людей потеряли работу или большую часть своего дохода в результате кризиса.

Ассоциация трейдеров Бейрута на этой неделе также сообщила, что предприятия хотят возобновить свою деятельность со среды.

Власти опасаются, что хрупкому сектору здравоохранения Ливана будет сложно справиться с дальнейшим всплеском новых случаев коронавируса, особенно после того, как некоторые больницы возле порта были повреждены или выведены из строя в результате взрыва.

В этом месяце министр здравоохранения Ливана предупредил, что больницы достигли максимальной мощности для лечения пациентов с коронавирусом после того, как взрыв поразил клиники и спровоцировал всплеск случаев заболевания Covid-19.

Восстание ливанского бизнеса, который открыто игнорирует указания правительства, в очередной раз доказывает, что ливанское государство это скорее фикция, чем реальность.