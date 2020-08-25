Пакистан ввел санкции против талибов - чтобы не попасть под санкции самому

Пакистан ввел масштабные финансовые санкции против афганских талибов*, как раз когда те находятся посредине мирного процесса в Афганистане.

В приказах, обнародованных поздно вечером в пятницу, были названы десятки лиц, в том числе главный переговорщик движения Талибан мулла Абдуль-Гани Барадар и несколько членов семьи Хаккани, в том числе Сираджуддин, нынешний глава сети Хаккани и заместитель главы движения Талибан.

В список санкционированных групп входили и другие личности, помимо талибов, и он в целом соответствует резолюции Организации Объединенных Наций пятилетней давности, которая санкционировала афганскую группировку и замораживала их активы.

Приказы были изданы в рамках усилий Пакистана, направленных на то, чтобы избежать попадания в черный список Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), которая отслеживает отмывание денег и деятельность «террористических» групп, по словам сотрудников спецслужб, которые говорили с Associated Press на условиях анонимности, потому что им не разрешили общаться со СМИ.

Однако в заявлении, сделанном в пятницу, официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана сообщил, что приказ о санкциях был издан 18 августа в соответствии с «информацией, содержащейся в списке обозначенных ООН физических и юридических лиц».

«Эти списки содержат имена физических и юридических лиц, подпадающих под действие двух режимов санкций, установленных в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении, отрицая введение каких-либо новых санкций, о чем сообщалось в «разделах СМИ».

В прошлом году FATF уже поместила Исламабад в серый список. До сих пор в черный список попали только Иран и Северная Корея, что серьезно ограничивает возможности стран по международным заимствованиям.

По словам официальных лиц, Пакистан пытается выйти из серого списка.

От Талибана не последовало немедленного ответа, но известно, что многие лидеры группы владеют бизнесом и недвижимостью в Пакистане.

Многие лидеры Талибан, в том числе те, кто возглавляет сеть Хаккани, жили в Пакистане с 1980-х годов, когда они были частью афганских моджахедов и союзников США в борьбе с СССР.

Пакистан отказался предоставить убежище талибам после их устранения в 2001 году коалицией под руководством США, но Вашингтон и Кабул регулярно обвиняют Исламабад в предоставлении им убежища.

Момент, когда Пакистан принял решение издать приказы о введении ограничительных санкций, также можно рассматривать как попытку оказать давление на Талибан с целью скорейшего начала внутриафганских переговоров.

Кабул нарушил решение джирги (совета) об освобождении последних заключенных талибов, которых он удерживает, заявив, что он хочет, чтобы 22 афганских коммандос, плененных талибами, были освобождены первыми.

Помимо Талибан, приказы также нацелены на «Аль-Каиду»*, ИГИЛ*, «Техрик-и-Талибан Пакистан» и запрещенные антииндийские группы, которые считаются союзниками пакистанских служб безопасности.

* - запрещены в РФ