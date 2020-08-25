В западной Ливии протестуют против коррупции в ПНС

Десятки людей второй день подряд собрались на митинг протеста в третьем по величине городе Ливии, Мисурате, чтобы осудить коррупцию и ухудшение качества государственных услуг.

Акция протеста в понедельник произошла на следующий день после того, как сотни людей вышли на улицы Мисураты и более 1000 собрались в столице Триполи, чтобы выразить свой гнев по поводу аналогичных проблем.

«Мы здесь, чтобы протестовать против коррупции ... бороться за наши права и против отсутствия государственных услуг», - говорит 32-летний Амар Джамиль, демонстрант в Мисурате. «У нас ничего нет».

«С начала пандемии коронавируса правительство (имеется в виду Правительство национального согласия - ГИ) потратило сотни миллионов, но больным людям негде лечиться. Люди умирают, потому что деньги были украдены».

В разоренной войной североафриканской стране на сегодняшний день зарегистрировано более 11000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 199 связанных с этим смертей.

Напомним, что Ливия, крупный производитель нефти, погрязла в хаосе после свержения и убийства в 2011 году давнего диктатора Муаммара Каддафи. С тех пор страна была разделена на два конкурирующих лагеря, которые базируются на востоке и западе страны и в последние годы борются за власть.

Сами Хамди, редактор International Interest, сказал, что протесты стали примером «все более разъяренного ливийского населения», чье разочарование ухудшением условий жизни выходит за рамки традиционного разделения на восток и запад.

«[Это] динамика, которая находится вне контроля международных держав», - сказал он.

В пятницу премьер-министр ПНС Файез ас-Саррадж предложил прекратить огонь и призвал к демилитаризации Сирта, центрального города, который расположен примерно на полпути между Триполи и Бенгази, цитадели Хафтара.

Но протестующие в Мисурате, главном источнике военной силы для базирующейся в Триполи ПНС, заявили, что власти не могут призывать к перемирию от их имени.

«Мы хотим мира, но единственные люди, которые должны принять решение о прекращении огня, - это люди, находящиеся на передовой», - сказал 35-летний Абдельмемам аль-Ашеб в понедельник.

«Хафтар - военный преступник. Он не может быть частью какого-либо политического решения. Он несет ответственность за закрытие нефтяных месторождений, тысячи погибших в Триполи и всех людей, которые сейчас перемещены», - говорит отец двоих детей.

Несмотря на недавние поражения, Хафтар, которого поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Россия, и который в течение нескольких месяцев поддерживал дорогостоящую блокаду добычи и экспорта нефти, отклонил предложение Ас-Сарраджа о прекращении огня, утверждая, что этот шаг был трюком. чтобы застать ЛНА врасплох.

Аналитики, однако, говорят, что его отказ от перемирия, к которому он сам недавно призывал в Каире, объясняется политической динамикой в ​​восточной Ливии.

Акила Салех, спикер союзной Хафтару Палаты представителей в Тобруке и влиятельная фигура среди восточных племен Ливии, серьезно повысил свой авторитет после недавних военных успехов ПНС.

Он уже выразил поддержку инициативе о прекращении огня, и наблюдатели говорят, что если бы Хафтар принял предложение Ас-Сарраджа, это можно было бы истолковать как следование примеру Салеха.

Многие аналитики утверждают, что Салех является единственной фигурой с востока Ливии, который способен на взаимовыгодное политическое решение.

Однако еще во время акции протеста в Мисурате 30-летний Марван Аламин сказал, что Салеху нельзя доверять.

«Он может быть единственным человеком на востоке Ливии, кто действительно может прийти к политическому решению, но мы ему не доверяем», - сказал Аламин. «Он поддерживал войну Хафтара с Триполи».

Также в понедельник Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала к «немедленному и тщательному расследованию чрезмерного применения силы» сотрудниками службы безопасности ПНС в Триполи во время воскресной акции протеста.

В заявлении МООНПЛ говорится, что ответные меры безопасности «привели к ранению ряда протестующих», без указания количества раненых.