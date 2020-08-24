На Ставрополье снесли недостроенную мечеть

В городе Невинномысск в Ставропольском крае снесли строящееся здание мечети, возведение которой дагестанская община города начала два года назад. Арбитражный суд признал его незаконным и постановил демонтировать. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

"Застройщик, который получил разрешение на строительство склада по улице Матросова, 2Б, построил здание со значительными отступлениями от проектной документации. Суд признал постройку самовольной и подлежащей сносу", - прокомментировала снос пресс-служба города.

Как пишет NewsTracker, изначально общине было выдано разрешение на строительство склада. Спустя некоторое время проверка выявила нарушения и изменения в конструкции здания. В итоге администрация Невинномысска отозвала разрешение на стройку.

Постановление о сносе здания суд вынес ещё в 2019 году, однако руководитель общины Гасан Тагзиров оспаривал его в судах высшей инстанции.

Примечательно, что как сообщает блогер Расул Тавдиряков, снести мечеть получилось не сразу. По его словам, здание. которое было признано экспертизой “опасным для жизни”, оказалось настолько крепко построенным, что за время его сноса сломались два экскаватора.