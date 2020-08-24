Турция заявила про находку крупнейшего газового месторождения в ее истории

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в прошлую среду руководителям энергетического сектора, что объявит «хорошие новости» в пятницу, которые ознаменуют «новый период» для Турции. Эти заявления тут же подняли акции турецких энергетических компаний, а вместе ними и лиру с рекордно низкого уровня, до которого она упала на прошлой неделе.

Эрдоган не сообщил подробностей, но эксперты предположили, что речь идет об открытии газа в Черном море, а один из источников сказал, что объем запасов потенциально может удовлетворить потребности Турции в энергии в течение 20 лет.

И действительно, в пятницу Эрдоган сообщил, что Турция обнаружила в Черном море самое большое в ее истории месторождение природного газа, имеющее запасы в 320 миллиардов кубометров. Это относительно средние запасы по мировым меркам, но вполне вероятно, что газа может быть обнаружено еще больше.

Если газ можно будет добывать в коммерческих целях, открытие поможет Анкаре снизить ее нынешнюю зависимость от импорта из таких стран, как Россия, Иран и Азербайджан.

«Турция реализовала крупнейшую в своей истории газовую находку в Черном море», - сказал Эрдоган, добавив, что Анкара сама стремится стать экспортером энергии.

Буровое судно «Фатих» начало работу в конце прошлого месяца в зоне «Туна-1», примерно в 100 морских милях к северу от турецкого побережья в западной части Черного моря. По словам Эрдогана, все испытания и инженерные работы завершены.

«Этот запас на самом деле является частью гораздо более крупного источника. Даст Бог, будет гораздо больше. Как страна, которая годами зависела от газа извне, мы смотрим в будущее с большей безопасностью сейчас», - сказал он. «Не будет остановок, пока мы не станем чистым экспортером энергии».

Любое сокращение расходов на импорт энергии в Турцию, которые в прошлом году составили 41 миллиард долларов, улучшило бы государственные финансы и помогло бы облегчить хронический дефицит текущего счета, который стал причиной рекордного падения лиры по отношению к доллару.

Турецкая валюта укрепилась как только Эрдоган в среду впервые сообщил руководителям энергетического сектора, что у него есть "хорошие новости". Однако, когда он подробно рассказал о находке в пятницу, лира снова упала на 0,4%.

Скептицизму способствует тот факт, что громкие объявления об обнаружении газа или нефти в пределах Турции уже не первый год исходят от чиновников правительства и проправительственной прессы. Особенно часто газ и нефть «находятся» в периоды предвыборной кампании и экономических трудностей. Например, раз в несколько лет звучит «новость» о находке огромного газового месторождения в Акчакоджа на Черном море. Не далее как в прошлом году газета Yeni Safak сообщала о «триллионах кубометров» газа, обнаруженных во Фракии.

Издание Yeni Çağ также напомнило, что про "сюрприз" Эдогана пресса писала уже два года назад.

Впрочем, чтобы показать, что это традиция почти всех турецких правительств, дотошные журналисты напоминают про громкое "обнаружение" нефти в Чоруме еще в 1939-м году.

По словам журналиста Дениза Зейрека, с 2003 года турецкие правительственные чиновники и руководители энергетического сектора не менее 30 раз объявляли о находках нефти или природного газа. В большинстве случаев про эти месторождения, якобы способные обеспечить Турцию энергетической независимостью, ничего потом не слышно.

Как бы то ни было, официальные лица и аналитики предупреждают, что на то, чтобы любой газ из Черного моря поступил в сеть, может потребоваться до десяти лет, и нужны будут миллиарды долларов инвестиций на создание инфраструктуры для добычи и поставок.

«Даже если будет обнаружена настоящая находка, потребуется от четырех до шести лет, чтобы добраться до стадии производства», - сказал Джон Боулус, главный редактор Energy Reporters.

«Спрос на газ и цены на него исторически низкие, и мало кто инвестирует в новую добычу», что может сократить предложение через 3-4 года, - сказал он. «При быстром развитии этот газ мог бы поступить на рынок в оптимальное время».



Напомним, что Турция занимается разведкой углеводородов не только в Черном, но также и в Средиземном море, где ее разведочные работы в спорных водах вызвали протесты Греции и Кипра.

Эрдоган сказал, что Турция ускорит свои операции в Средиземном море.