Навальный и мусульмане

"Голос Ислама" никогда не был в числе любителей Алексея Навального и не раз подвергал его критике, порой достаточно жесткой, как по общеполитическим вопросам, так и за его неоднократные исламофобские высказывания, в чем легко можно убедиться, пройдя по тэгу в конце этой статьи.

Однако стоит вспомнить то, о чем мы недавно писали применительно к Роману Силантьеву: "...важно понять, что в правовом государстве и гражданском обществе, в котором заинтересованы жить мусульмане России, у них неизбежно были бы и будут оппоненты, включая откровенных исламофобов. И спорить, а иногда и судиться с ними придется, потому что таковы правила игры, основанные на свободе слова и цивилизованном разрешении конфликтов.

Однако - и это важно понять - путинская Россия не является таким государством и обществом, а Роман Силантьев не является таким оппонентом.

Это токсичное для всего мира чекистско-мафиозное государство, в котором уже давно растоптаны его конституция и законы, нет независимых судов, а силовые структуры играют роль мафии и репрессивной машины на страже у правящей хунты.

...Что касается Силантьева, то этот человек - активный участник этой репрессивной политики в качестве ее наводчика и обоснователя, а также активный участник государственного переворота по упразднению основ конституционного строя Российской Федерации и установлению вместо него описанной выше системы".

Так вот, в описанной системе координат для мусульман Навальный - это тот оппонент по вопросам религии, с которыми в любом случае придется иметь дело. Но надо понимать, что не этот оппонент похитил и убил множество исламских правозащитников и журналистов, выдавил из страны тысячи активных российских мусульман, запретил сотни наименований исламской литературы, бросил за решетку видных представителей российской исламской уммы.

Все это сделала и делает та власть и та система, которая теперь попыталась убить или по крайней мере покалечить и вывести из строя Алексея Навального. Который, несмотря на его неприемлемые для нас слова в отношении исламских ценностей, по многим своим делам последних лет был союзником мусульман.

Шла ли речь о поддерджке Абдулмумина Гаджиева или Тумсо Абдурахманова, протестов в Дагестане, Ингушетии или Башкортостане, Навальный несмотря на свои объективно исламофобские взгляды зачастую был на стороне мусульман там, где за них боялись сказать слово их видные представители, декларирующие шахаду, молящиеся пять раз в день, постящиеся в Рамадан и т.д.

Поэтому в той ситуации, когда Навальный стал жертвой той же системы, которая репрессирует мусульман, мы встаем на его сторону так же, как он встает на нашу, когда эта репрессивная машина давит наших людей.

Что же касается наших идейных разногласий, с ними мы, ин ша Аллах, разберемся, когда будем жить в обществе, где будут существовать свобода слова, дискуссий и общественной деятельности - как для мусульман, так и для немусульман. В этом совпадают наши мирские цели, равно как у нас совпадают те враги, что стоят на пути у нее и представляют собой угрозу для российских мусульман и для российского гражданского общества.