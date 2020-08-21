В Туркменистане перепишут конституцию

Конституционная комиссия по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана завершила работу над проектом изменений в Основной закон. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на Государственное информагентство Туркменистана.

О завершении работы президенту Гурбангулы Бердымухамедову сообщили на онлайн-заседании комиссии 19 августа. Главное изменение — в стране планируется создать двухпалатный парламент под названием Национальный совет. Роль верхней палаты будет играть Халк Маслахаты (Народный совет), а роль нижней — Меджлис (нынешний парламент). Бердымухамедов заявил, что речь идет о «выводе на более высокий уровень деятельности демократических институтов». Он подчеркнул: «В нашей Конституции в качестве высшей ценности общества и государства определен человек. Защита, поддержка и служение человеку — главные задачи органов государственной власти».

Халк Маслахаты существовал в Туркменистане с 1992 года и играл важную роль в утверждении культа личности первого президента Сапармурата Ниязова. Члены совета целовали Ниязову руки, говорили, что он послан стране Всевышним, и постоянно уговаривали его остаться на посту, когда он делал вид, что намерен уйти на заслуженный отдых. После смерти Ниязова в 2006 году Бердымухамедов преобразовал Халк Маслахаты в Яшули Маслахаты (Совет старейшин), который имел мало влияния на жизнь страны. Но осенью 2018 года Халк Маслахаты неожиданно был возрожден. Его первым и единственным заметным решением стала отмена коммунальных льгот, благодаря которым граждане Туркменистана с ниязовских времен фактически не платили за газ, свет и воду.

25 сентября 2019 года на заседании Халк Маслахаты был дан старт конституционной реформе. Предполагается, что реформа может быть связана с планами передачи власти от Бердымухамедова его сыну Сердару или иному преемнику (по мнению аналитиков, это может быть кто-то из руководителей силовых ведомств). В частности, к февралю 2020 года было решено, что бывшие президенты страны будут получать статус пожизненных членов Халк Маслахаты. Кроме того, именно глава этого органа должен будет исполнять обязанности президента в случае его тяжелой болезни.