Саудовская Аравия: никакой нормализации отношений с Израилем до мира с Палестиной

Саудовская Аравия заявляет, что не последует примеру Объединенных Арабских Эмиратов в установлении дипломатических отношений с Израилем до тех пор, пока Тель-Авив не подпишет международно признанное мирное соглашение с палестинцами.

На прошлой неделе ОАЭ стали первой страной Персидского залива, которая нормализовала отношения с Израилем в рамках соглашения, заключенного при посредничестве США, что повысило вероятность заключения аналогичных договоров с другими арабскими государствами, включая Саудовскую Аравию.

Но после нескольких дней демонстративного молчания, столкнувшись с давлением со стороны США, требовавших объявить о подобной сделке, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан (на фото) исключил возможность соглашения до решения палестинского вопроса.

«Мир должен быть достигнут с палестинцами» на основе международных соглашений в качестве предварительного условия для любой нормализации отношений, заявил принц Фейсал репортерам во время визита в Берлин в среду.

«Как только это будет достигнуто, все станет возможным», - добавил он. Тем самым министр подтвердил предыдущую позицию Саудовской Аравии по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает присоединения Саудовской Аравии к соглашению о дипломатической нормализации, объявленному на прошлой неделе Израилем и ОАЭ.

В соответствии с соглашением Израиль согласился приостановить запланированную аннексию территорий на оккупированном Западном берегу. Соглашение также укрепляет региональную оппозицию Ирану, который ОАЭ, Израиль и США рассматривают как главную угрозу на Ближнем Востоке.

Ранее на пресс-конференции Трамп назвал сделку между ОАЭ и Израилем хорошим соглашением и добавил: «Страны, про которые вы даже не поверите, хотят заключить это соглашение». При этом не назвал никаких других стран, кроме Саудовской Аравии.

Трамп также заявил, что ОАЭ заинтересованы в покупке истребителей F-35 производства Lockheed Martin Corp, которые Израиль использовал в боевых действиях.

«У них есть деньги, и они хотели бы заказать довольно много F-35», - сказал Трамп, добавив, что предполагаемая продажа «находится на рассмотрении».

Продажа самолетов, которая может уменьшить военное преимущество Израиля на Ближнем Востоке, состоится лишь после того, как Израиль и ОАЭ нормализуют дипломатические отношения.

Тем не менее, как отмечают эксперты, любая продажа F-35 может занять годы, прежде чем будет согласована и осуществлена поставка, что даст новой администрации президента США достаточно времени, чтобы приостановить сделку. Любая продажа также потребует одобрения Конгресса.

Источник в отрасли сообщил агентству Reuters, что предполагаемая продажа истребителей была организована с помощью старшего советника и зятя Трампа Джареда Кушнера.

К тому же США гарантируют, что Израиль получит более современное американское оружие, чем арабские государства, что дает ему то, что называется «качественным военным преимуществом» над его соседями.

Кушнер настаивал на том, что нормализация отношения с Израилем также в интересах Эр-Рияда.

Сам Нетаньяху в понедельник заявил, что Израиль работает над открытием коридора над Саудовской Аравией для полетов в ОАЭ.

И все же, Саудовская Аравия, крупнейшая экономика арабского мира и дом святых мест Ислама, сталкивается перед гораздо более чувствительными политическими соображениями, чем ОАЭ.

Не только формальное признание Израиля будет рассматриваться палестинцами и их сторонниками как предательство их дела, но оно также нанесет ущерб имиджу королевства как лидера исламского мира.

«Идея о том, что Саудовская Аравия будет следующей в нормализации отношений с Израилем, была надуманной», - говорит Азиз Альгашян, преподаватель Эссекского университета, специализирующийся на политике королевства в отношении Израиля.

«Самым большим препятствием для саудовско-израильской нормализации является не боязнь внутренней и региональной негативной реакции. Саудовская Аравия скорее считает необходимым не начинать нормализацию отношения вне рамок Арабской мирной инициативы, которая призывает к урегулированию палестинской проблемы, если она все еще хочет, чтобы ее считали лидером мусульманского и арабского мира», - сказал Алгашян.