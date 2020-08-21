У богатого Кувейта заканчиваются деньги на зарплаты госслужащим

Казначейство Кувейта имеет лишь около 2 миллиарда динаров (6,6 миллиарда долларов) ликвидности и испытывает недостаток денежных средств для выплаты государственных зарплат после октября, заявил в среду парламенту страны министр финансов Барак аль-Шитан.

Аль-Шитан добавил, что с учетом того, что государство Персидского залива в настоящее время забирает из Общего резервного фонда около 1,7 миллиарда динаров (5,5 миллиарда долларов) в месяц, страна может вскоре столкнуться с кризисом ликвидности, если ее не выручат кредиторы или не улучшатся цены на нефть.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе, при отсутствии заимствований, к государственным расходам придется применять более жесткие меры экономии», - цитирует министра Bloomberg.

«Через несколько десятилетий ФБП иссякнет, что скажется на благосостоянии граждан и государства», - добавил он, имея в виду государственный Фонд будущих поколений (ФБП) - фонд, который призван служить финансовым буфером на случай, если (и когда) запасы нефти Кувейта иссякнут.

В среду парламент Кувейта принял закон, ограничивающий перевод государственных доходов в суверенные фонды благосостояния, прекращая автоматические переводы 10 процентов годового дохода в ФБП.

Согласно Reuters, решение направлено на вливание более 12 миллиардов долларов «столь необходимой ликвидности в казначейство».

Переводы в ФБП теперь будут происходить только тогда, когда бюджет Кувейта окажется профицитным.

Тем не менее, законодатели также вернули парламентскому комитету для двухнедельного дальнейшего изучения закон о государственном долге, который разрешает правительству занимать 20 миллиардов динаров (65,4 миллиарда долларов) в течение 30 лет.

Богатый нефтью Кувейт столкнется с дефицитом в 14 миллиардов динаров (46 миллиардов долларов) в текущем финансовом году, который начался 1 апреля.

Напомним, что на экономическую ситуацию в Персидском заливе сильно повлияло глобальное падение спроса на нефть после вспышки COVID-19.