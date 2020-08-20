СНИМАТЬ ТИШАЙШЕГО МУФТИЯ МОРДОВИИ – КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Сегодня утром, 20.08.2020, муфтий Зяки Айзатуллин подал в Управление Минюста РФ по Республике Мордовия пакет документов на регистрацию изменений в уставе возглавляемого им Регионального ДУМ РМ.

Основное изменение в уставе – из наименования организации и из текста устава убрали упоминание ЦДУМ России.

Таким образом, теперь РДУМ РМ Зяки Айзатуллина – самостоятельная централизованная религиозная организация, без надзора со стороны муфтия Талгата Таджутдина.

Зарегистрирует ли Управление Минюста РФ по РМ эти изменения в устав организации? Возможно, и нет. Есть прямые доказательства того, что на регистрирующий орган оказывается давление со стороны тех, кто заинтересован в том, чтобы заменить 58-летнего Зяки Айзатуллина на 42-летнего Рафаэля Манюрова, имама из села Татарский Умыс.

В 2007-2009 годах Рафаэль был даже одним из заместителей Айзатуллина. Однако после ряда неблаговидных поступков Манюрову пришлось уйти. Он и сам ушел, и вывел свою мечеть из РДУМ РМ. Таким образом, Рафаэль уже более 10 лет не имеет отношения к муфтияту.

И непонятно, зачем он хвалится у себя в деревне, что очень скоро Айзатуллина посадят в тюрьму, а его самого сделают муфтием РДУМ РМ. Возможно, еще кому-то из мордовских начальников сделал хороший подарок?

Стыдоба седым волосам Талгата Таджутдина, что позволил мордовским инстанциям вовлечь себя в их грязную игру – он издал указ о том, что Айзатуллин освобожден от занимаемой должности и одновременно ему же поручено «исполнять обязанности руководителя» до выборов нового муфтия.

Причем надо отметить, что этот указ не был выслан из Уфы в РДУМ РМ – ни по почте, ни по электронке. Об этом указе сам Таджутдин ни словом не обмолвился в телефонных разговорах с Айзатуллиным, только уверял Зяки-хазрата в вечной дружбе.

Очень темная копия указа – похоже, ксерокопия с ксерокопии – была принесена прямо на съезд РДУМ РМ, прошедший 17.08.2020 в Саранске. Темная история…

И на основе этой писульки Таджутдина чиновница Управления Минюста РФ по РМ прямо на съезде заявила, что съезд нелегитимный. Было бы смешно, если бы эта же чиновница не имела бы отношение к регистрации нового устава.

Возможно, в регистрации откажут – основываясь на указе Таджутдина. И будут неправы.

В тексте указа есть главный момент – Таджутдин указывает, кто Айзатуллину надо продолжать исполнять свои обязанности, но «…без права подписи заявлений формы Р13001…». Что это означает?

Это означает, что Айзатуллину как бы нельзя вести перерегистрацию устава – Таджутдин запрещает.

Но на самом деле данный указ Таджутдина – юридически ничтожный. Не говоря уже о том, что РДУМ РМ и ЦДУМ России – независимые друг от друга юридические лица и оба являются равноправными централизованными религиозными организациями.

ЦДУМ России лишь условно считается как бы организацией более высокого ранга – лишь на том основании, что у него есть местные организации в разных регионах и он зарегистрирован не в Управлении Минюста РФ по Республике Башкортостан, а в Москве, в самом Минюсте РФ. А по закону обе эти организации равноправны. РДУМ РМ не является ни филиалом ЦДУМ России, ни ее структурным подразделением.

Более того, в действующем уставе РДУМ РМ (пункт 49) прямо указано: «Муфтий назначается и отзывается Указом Верховного муфтия Центрального духовного управления мусульман России по представлению съезда Организации».

То есть, так называемый «Верховный муфтий» Талгат Таджутдин сам по себе не может ни назначить муфтия РДУМ РМ, ни снять его с должности. Только «по представлению съезда Организации».

А съезд организации, прошедший 17.08.2020, однозначно высказался в пользу Айзатуллина – его единогласно избрали муфтием РДУМ РМ на новый срок – по новому уставу – на пять лет.

Вот собственно, и все. Таджутдин не имел ни морального, ни юридического права на подписание указа о снятии с должности Айзатуллина. Нет у него методов против Зяки Айзатуллина. Все решают делегаты съезда.

Как говорят люди в окружении Айзатуллина, 17 и 18 августа на муфтия и на его ближайших людей, а также на его предполагаемых спонсоров, шло сильное давление – дескать, Айзатуллин не должен оставаться муфтием, ни за что…

Очень странно все это – почти 20 лет Айзатуллин был тишайшим и лояльнейшим муфтием, которого власти всегда поддерживали. И он сам шел на все шаги, которые от него просили власти, даже в 2007 году взял было к себе Фагима Шафиева, который тогда уже было начал представляться муфтием РДУМ РМ.

И вот теперь даже Айзатуллин перестал удовлетворять людей, облеченных властью и погонами.

Кто-то, видимо, уже стал представлять себя владычицей морской…

P.S. Сегодня после обеда к Айзатуллину приехали три татарских деятеля, которых прислали власти – предприниматель, глава адвокатской конторы и чиновник. Настойчиво требовали вернуться к Таджутдину. Иначе, мол, и мечеть отберут, и на его место усадят Рафаэля Манюрова, а Айзатуллина самого даже могут посадить…

Чиновник с адвокатом тыкали в бумагу о праве собственности на мечеть – там в наименовании к наименованию РДУМ РМ прилеплено «при ЦДУМ России». И дескать поэтому мечеть принадлежит ЦДУМ России. То ли они сами такие ограниченные, что не понимают, что РДУМ РМ является отдельным юридическим лицом со своим ОГРН, и поэтому его имущество принадлежит только ему. А не кому-то там в Уфе. То ли считают, что духовные лица в этом не разбираются и Айзатуллина можно этим шантажировать…

Пока решили так – едут снова в Уфу - встречаться с Талгатом Таджутдином (по его просьбе, переданной через людей) и попробовать прийти к консенсусу.