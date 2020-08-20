Суд в Самаре признал экстремистским толкование Священного Корана

Федеральный список экстремистских материалов пополнился очередным мусульманским богословским трудом, который больше нигде в мире не додумались запретить. На этот раз Красноглинский районный суд Самары признал экстремистским популярный на всем русскоязычном пространстве тафсир Корана - "Толкование Священного Корана. Облегчение от Великодушного и Милостивого" Абдуррахмана Ас-Саади.

Исковое заявление было направлено заместителем прокурора Самарской области в январе 2019 года.

Об этом сообщил книгоиздатель Асламбек Эжаев в своем Фейсбуке.

— Первый том из трёхтомного издания признали экстремистским материалом. Читайте двухтомник или однотомник. Адвокаты планируют подавать апелляцию, — сообщает Эжаев.

Напомним, что тафсир Ас-Саади пытаются запретить уже второй раз. 7 августа 2018 года Лаишевский районный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска Приволжской транспортной прокуратуры о признании толкования Священного Корана и сборника достоверных хадисов экстремистскими материалами.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура обращалась с заявлением в суд, требуя запрета шести книг — Трёх томов "Толкования Священного Корана. Облегчение от Великодушного и Милостевого" (автор - Абд ар-Рахман ас-Саади, перевод с арабского Э.Кулиев. Москва, 2008 г.), "Сахих аль-Бухари (краткое изложение)" (перевод с арабского А.Нирша. Москва, 2007 год), "Сады праведных" (имам ан-Навави, Москва, 2008 год) и "Булюгаль-Марам. Достижение цели в уяснении основ Шариата" (автор — Ибн Хаджар аль-Аскаляни, перевод с арабского Э.Кулиев, Москва, 2008 год). Четыре книги выпущены издательством "Умма", две — издателем Эжаевым.

Ранее этим же судом было запрещено 8 книг из серии "Исламская библиотека" издательского дома "Умма", сообщает TRT на русском.

Вчерашний запрет противоречит ранее вынесенному апелляционному определении краевого суда Краснодарского края на решение Октябрьского районного суда Новороссийска от 17 сентября 2013 года об отмене запрета на перевод Корана, который сделал арабист Эльмир Кулиев.