Турция направила военное подкрепление в мухафазу Идлиб на севере Сирии после эскалации, начатой сирийским режимом Башара Асада и Россией в регионе.
По сообщениям СМИ, подкрепления турецкой армии прошли через пограничный переход Кафрлоссин к северу от Идлиба и включали в себя танки и тяжелую артиллерию в добавок к различной военной технике.
В сообщениях говорилось, что шесть колонн направились к турецким наблюдательным пунктам, развернутым в сельской местности Идлиба, что совпало с возобновлением российских авиаударов в этом районе.
Турецкие СМИ отметили вход 23 турецких конвоев в северную Сирию с начала этого месяца, состоящих из большого количества тяжелых военных машин, танков, бронетранспортеров, грузовиков с боеприпасами и логистического оборудования.
В понедельник во время 25-го совместного российско-турецкого патрулирования в сирийском районе Идлиб нападению подвергся турецкий военный автомобиль, сообщило министерство обороны Турции.
В министерстве отметили, что смертей на бело, хотя и был причинен материальный ущерб. Никакой дополнительной информации не поступало.
Как сообщает информационное агентство Demirören (DHA), нападение было совершено неназванными боевиками с применением гранатомета недалеко от города Ариха в Идлибе.
На прошлой неделе Россия заявила, что совместное военное патрулирование в Идлибе, осуществляемое вдоль автомагистрали M4, соединяющей восток и запад Сирии, было приостановлено из-за участившихся нападений боевиков в этом районе.
Во вторник российские военные самолеты совершили более 16 налетов в сельской местности Идлиба, через несколько часов после неудавшейся попытки попытки наступления сил асадитского режима.