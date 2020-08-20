Турки перебрасывают подкрепления в Идлиб

Турция направила военное подкрепление в мухафазу Идлиб на севере Сирии после эскалации, начатой сирийским режимом Башара Асада и Россией в регионе.

По сообщениям СМИ, подкрепления турецкой армии прошли через пограничный переход Кафрлоссин к северу от Идлиба и включали в себя танки и тяжелую артиллерию в добавок к различной военной технике.

В сообщениях говорилось, что шесть колонн направились к турецким наблюдательным пунктам, развернутым в сельской местности Идлиба, что совпало с возобновлением российских авиаударов в этом районе.

Турецкие СМИ отметили вход 23 турецких конвоев в северную Сирию с начала этого месяца, состоящих из большого количества тяжелых военных машин, танков, бронетранспортеров, грузовиков с боеприпасами и логистического оборудования.

В понедельник во время 25-го совместного российско-турецкого патрулирования в сирийском районе Идлиб нападению подвергся турецкий военный автомобиль, сообщило министерство обороны Турции.

В министерстве отметили, что смертей на бело, хотя и был причинен материальный ущерб. Никакой дополнительной информации не поступало.

Как сообщает информационное агентство Demirören (DHA), нападение было совершено неназванными боевиками с применением гранатомета недалеко от города Ариха в Идлибе.

На прошлой неделе Россия заявила, что совместное военное патрулирование в Идлибе, осуществляемое вдоль автомагистрали M4, соединяющей восток и запад Сирии, было приостановлено из-за участившихся нападений боевиков в этом районе.

Во вторник российские военные самолеты совершили более 16 налетов в сельской местности Идлиба, через несколько часов после неудавшейся попытки попытки наступления сил асадитского режима.