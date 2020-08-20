Палестина и США возобновляют сотрудичество в области безопасности

Палестинская администрация возобновила координацию по вопросам безопасности с США, сообщает The New Arab. Эо случилось через три месяца после того, как глава ПА Махмуд Аббас объявил о прекращении всех связей с США и Израилем в знак протеста против планов аннексировать территорию на Западном берегу.

Высокопоставленный чиновник ПА сообщил The New Arab, что две недели назад был установлен контакт между представителями обоих силовых ведомств.

Говоря на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен называть свое имя, источник сказал, что это событие стало первой официальной встречей после драматического заявления Аббаса в мае.

Тогда 85-летний лидер заявил, что его администрация расторгла свои соглашения с Израилем и США, в том числе в области координации разведки и безопасности, в знак протеста против односторонней аннексии.

Тем не менее аналитики сразу же отметили, что это заявление, как и предыдущие заявления Аббаса, не имеет большого веса по сравнению с фактами на местах.

Израиль, который контролирует почти все пункты въезда и выезда из Палестины, нанимает десятки тысяч палестинцев на работу и является его основным торговым партнером. Соглашения, аннулируемые Аббасом, лишь укрепляли структуры, которые удерживают его у власти, включая ПА.

Более того, ПА недавно направила в Бейрут официальную делегацию в знак солидарности после взрыва в порту. Для этого палестинской делегации пришлось пересечь границы, находящиеся под контролем Израиля, что ставит под сомнения правдивость заявления Аббаса.

Чиновник, который разговаривал с The New Arab, также отверг сообщения СМИ в феврале прошлого года, согласно которым США заявили, что прекратили всякую помощь палестинским службам безопасности после сокращения сотен миллионов долларов гуманитарной помощи и помощи в целях развития.

Сообщается, что руководство ПА в настоящее время намерено отказаться от прежних громких шагов по прекращению связей с Израилем, сообщили The New Arab информированные источники, после того, как планы аннексии больших участков Западного берега и реки Иордан были приостановлены из-за интенсивного внутреннего и международного давления, а также из-за недавнего соглашения Израиля с ОАЭ.

Напомним, что и раньше были сообщения о том, что несмотря на полный выход США из различных программ по гуманитарной помощи Палестине, сотрудничество по линии безопасности остается в силе. Причины вполне очевидны - речь касается безопасности Израиля, ведь силовики ПА охраняют покой израильтян на Западном берегу. Поэтому то Вашингтон может оставить абсолютное большинство палестинцев в разрухе и голоде, но при этом будет поддерживать палестинских силовиков.