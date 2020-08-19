ФСБ признает, что ничего не знает о "терроризме" Хизб ут-Тахрир

Крымский адвокат Эмиль Курбединов, который защищает обвиняемых по второму бахчисарайскому делу Хизб ут-Тахрир*, на заседании военного суда в Ростова-на-Дону попросил приобщить к материалам дела ответ Главного управления ФСБ России о том, что у них нет информации о совершении террористических актов со стороны «Хизб ут-Тахрир».

«Мной был представлен ответ управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом России, 2-е управление ФСБ, Москва, Лубянка. В этом ответе ФСБ говорит, что она не владеет никакой информацией по поводу того, совершали ли «Хизб ут-Тахрир» какие-либо террористические акты на территории России... Я не понимаю, почему это управление вмешивается, раз оно говорит, что никакой террористической деятельностью эта организация не занималась... Мы пытаемся выяснить, почему это управление занимается делами, где нет терроризма и почему люди на протяжении 6 лет получают огромные сроки за участие в организации, которая не совершала ничего», – цитирует Курбединова общественное объединение «Крымская солидарность».

По словам адвоката, документы были приобщены к делу. Следующее заседание запланировано на 20 августа.

В общем-то, ФСБ подтвердила то, что давно знают все адекватные специалисты — можно как угодно относиться к идеологии и практике Хизб ут-Тахрир, но признание ее террористической организацией граничит с абсурдом.

Напомним, что в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в организации Хизб ут-Тахрир.

​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать данное дело по существу.

* - запрещены в РФ