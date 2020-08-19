Мали: военный переворот или восстание народа?

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил около полуночи во вторник, что он уходит в отставку, заявив, что он не желает проливать кровь после военного мятежа, который погрузил страну в политический кризис.

«Сегодня определенные части вооруженных сил решили, что вмешательство было необходимо. Действительно ли у меня есть выбор? Я не хочу, чтобы проливалась кровь ради того, чтобы я удержался у власти», - сказал Кейта в кратком заявлении, переданном по национальному телевидению.

Кейта сказал, что он решил «с этого момента оставить свой долг», хотя до окончания его полномочий остаются еще три года.

Это произошло спустя несколько часов после того, как вооруженные военные захватили его вместе с премьер-министром Бубу Сиссе и другими высокопоставленными чиновниками.

Военные начали мятеж 18 августа на армейской базе Кати, расположенной в пригороде Бамако, столицы Мали. Мятежники захватили оружие, хранившееся на военном складе, задержали офицеров, после чего направились в Бамако, где окружили резиденцию президента страны. Затем солдаты стали свободно передвигаться по Бамако, демонстрируя, что они контролируют весь город. Национальный телеканал ORTM ненадолго прекратил вещание, после чего вернулся в эфир с заранее записанными программами.

Фактический переворот с восторгом приветствовали участники антиправительственных демонстраций, которые с июня требуют отставки президента, — по их мнению, Кейта не смог решить проблему коррупции и обеспечить безопасность страны. Оппозиционная коалиция M5-RFP, которая уже поддержала мятеж, заявила, что «это не военный переворот, а народное восстание». Участники антиправительственных демонстраций подожгли здание, принадлежащее министерству юстиции Мали.

После отставки президента участники переворота выступили на государственном телевидении. Они объявили о создании Национального комитета спасения народа. Этот комитет «решил взять на себя ответственность перед нацией и историей», заявил заместитель начальника штаба ВВС Мали Исмаил Ваге. Он сообщил, что в «разумные сроки» в Мали проведут выборы.

Тем временем, большая часть международного сообщества, включая Францию (бывшую колониальную метрополию), ООН и США, осудили действия мятежников. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также Африканский союз, объединяющий 55 стран Африки, призвали освободить Кейту и других задержанных. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило участие Мали в своих руководящих органах. Также организация решила закрыть все границы с Мали и приостановила любые финансовые операции между Мали и странами, состоящими в ЭКОВАС.