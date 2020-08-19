Член "Хезболлы" признан виновным в убийстве ливанского премьер-министра Рафика Харири

Во вторник специальный трибунал по Ливану признал виновным одного члена шиитской группировки "Хезболла" в причастности к убийству в 2005 году бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Трое других членов «Хезболлы» были оправданы.

Специальный трибунал, поддерживаемый ООН, заявил, что Салим Айяш виновен по пяти обвинениям, связанным с его участием во взрыве террориста-смертника. Харири и еще 21 человек были убиты и 226 ранены в результате сильного взрыва возле приморского отеля в Бейруте 14 февраля 2005 года.

Однако после многолетнего расследования и судебного разбирательства с трех других членов "Хезболлы" были сняты все обвинения в причастности к убийству Харири, которое вызвало потрясение по всему Ближнему Востоку.

Судьи трибунала также заявили, что нет никаких доказательств причастности к нападению руководства боевиков «Хезболла» и асадитской Сирии.

Обрисовывая сложный политический фон убийства, председательствующий судья Специального трибунала по Ливану Дэвид Ре сказал, что за несколько месяцев до своей смерти Харири был сторонником снижения влияния Сирии и «Хезболлы» в Ливане.

Он также сказал, что судьи, изучившие множество доказательств в ходе судебного процесса над четырьмя членами "Хезболлы", обвиненными в причастности к взрывам, «придерживались мнения, что Сирия и Хезболла могли иметь мотивы для устранения г-на Харири и некоторых его политических союзников».

Но он добавил, что нет никаких доказательств того, что «руководство Хезболлы было причастно к убийству г-на Харири, и нет прямых доказательств причастности к нему Сирии».

В целом никто и не ожидал, что суд вынесет решение по «Хезболле» или САР, поскольку трибунал может обвинять только отдельных лиц, а не группы или государства. Но тот факт, что трибунал явно и категорически исключил доказательства, связывающие руководство "Хезболлы" с преступлением, стало хорошей новостью для про-иранской группировки, которая доминирует в ливанской политике и попала под все более пристальное внимание и давление внутри страны.

В ходе судебного процесса, который начался в 2014 году и длился 415 дней слушаний, трибунал в Лейдшендаме, недалеко от Гааги, заслушал показания 297 свидетелей.

Первоначально судили пять подозреваемых, все они - члены "Хезболлы". Обвинения против одного из высших военачальников группы, Мустафы Бадреддина, были сняты после того, как он был убит в Сирии в 2016 году. Во вторник суд заявил, что не может доказать, что Бадреддин был организатором убийства.

Остальными подозреваемыми были Айяш, также известный как Абу Салим; Асад Сабра, Хасан Онейси, сменивший имя на Хасан Исса и Хасан Хабиб Мери. Им были предъявлены обвинения в совершении преступлений, в том числе в заговоре с целью совершения террористического акта.

Отдельное слушание будет проведено позже, чтобы определить приговор Айяшу. Поскольку у поддерживаемого ООН суда нет смертного приговора, максимальный приговор - пожизненное заключение.

Тем не менее Айяш вряд ли попадет в тюрьму, поскольку «Хезболла» поклялась не выдавать подозреваемых. Прокуроры и защитники могут обжаловать приговоры.

Приговоры были отложены почти на две недели в знак уважения к жертвам еще одного разрушительного взрыва - подрыва почти 3000 тонн нитрата аммония, хранящегося в порту Бейрута. В результате взрыва 4 августа погибли около 180 человек, более 6000 получили ранения, четверть миллиона человек остались без жилья, а страна, уже находящаяся в состоянии экономической и социальной беды, еще больше погрузилась в кризис.