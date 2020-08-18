Ростовский суд снова отказал обвиняемым крымским татарам в праве говорить на родном языке

В Ростове-на-Дону судьи Южного окружного суда опять не разрешили фигурантам алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир»* говорить на своем родном крымскотатарском языке, который признан российскими властями в качестве одного из официальных языков Крыма. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

Судья Роман Сапрунов назвал запросы на предоставление переводчика весьма оригинально - «вредничеством» и «попыткой затягивания процесса». Он также разъяснил подсудимым, что заседание ведется на русском языке и попытки говорить на другом языке будет расценено «как нарушение порядка». Это все, что надо знать о положении языков коренных народов России в РФ.

Также во время заседании суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под арестом Эльдара Кантимирова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Ленура Халилова. При этом не уточняется, до какого числа крымские татары будут находиться в следственном изоляторе.

Следующее судебное заседание назначено на 31 августа.

В июле 2020 года во время заседания того же суда по алуштинскому «делу Хизб ут-Тахрир» адвокат Айдер Аазаматов также вступал в дискуссию с судьей Романом Сапруновым из-за крымскотатарского языка.

Тогда судья заявил, что не отвечает за отсутствие переводчика. По его словам, это «решение суда выше».

Напомним, что крымчане были задержаны после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются организации «Хизб ут-Тахрир».

* - запрещены в РФ