Ливан: больницы страны подошли к пределам своих возможностей

Министр здравоохранения Ливана предупредил в понедельник, что больницы страны достигли своих максимальных пределов вместимости, чтобы лечить пациентов с коронавирусом после мощного взрыва в Бейруте и роста числа случаев Covid-19.

«Государственные и частные больницы в столице имеют очень ограниченные возможности, будь то койки в отделениях интенсивной терапии или респираторы», - заявил на пресс-конференции министр Хамад Хасан.

«Мы на грани, у нас нет такой роскоши, чтобы не спешить», - предупредил он, призвав власти принять «жесткое решение» по введению нового двухнедельного локдауна, чтобы остановить распространение вируса.

В последние недели в Ливане наблюдался всплеск случаев заболевания и смертей, связанных с коронавирусом, однако новый рекорд был установлен после мощного взрыва, разорвавшего большую часть Бейрута 4 августа.

Катастрофа, в результате которой погибли 177 человек и более 6500 получили ранения, заполнила больницы столицы, которые и ранее едва справлялись с последствиями пандемии.

Ливан сообщил о рекордных 439 новых случаях заражения в воскресенье, в результате чего общее число случаев заражения достигло 8 881, включая 103 случая смерти с начала вспышки в феврале.

Ранее запланированный локдаун был отменен после взрыва.

«В столице отделения интенсивной терапии и отделения, созданные для лечения коронавируса в государственных больницах, переполнены», - сказал министр ранее для радио «Голос Ливана».

«В большинстве частных больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, койки отделений интенсивной терапии уже заняты» пациентами с Covid-19, добавил он.

По словам министра, ситуация обострилась после того, как несколько больниц Бейрута пострадали в результате колоссального взрыва порта и вышли из строя.

12 августа Всемирная организация здравоохранения заявила, что более половины из 55 медицинских учреждений, оцененных агентством, были «нефункционирующими», три крупных больницы не работали, а еще три работали с гораздо меньшей загрузкой.

Министр сказал, что хаос в Бейруте после взрыва, крупнейшего в Ливане стихийного бедствия мирного времени, затруднил обеспечение соблюдений мер предосторожности и превентивных мер в период пандемии.

«Наши возможности контролировать поведение перед лицом вируса более ограничены», - сказал министр.

Он упомянул, в частности, «семьи, идущие в больницы в поисках раненых или пропавших без вести», а также мобилизацию медицинских работников и граждан для поиска или оказания помощи после взрыва.

Напомним, что причиной взрыва стал пожар на складе, где, по утверждениям властей, годами хранилось огромное количество аммиачной селитры.

После взрыва тысячи добровольцев помогали очистить усыпанные щебнем улицы и распределить помощь, в то время как протестующие вышли на улицы против правительства, которое обвиняют в халатности, приведшей к взрыву.

Представители здравоохранения предупредили, что хаос, вызванный взрывом, может привести к дальнейшему всплеску инфекций.

Глава крупной государственной больницы Фирасс Абиад предупредил, что, в то время как внимание переключилось с пандемии на последствия катастрофического взрыва, «мы не можем позволить, чтобы вирус оставался без контроля».