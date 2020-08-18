Кабул расследует видео с осквернением тел убитых талибов

Власти Афганистана в четверг приказали провести расследование после того, как в Интернете распространилось видео, на котором группа солдат кабульской администрации оскверняет тела бойцов Талибана*.

Двухминутная запись, которая быстро стала вирусной в социальных сетях, появилась в преддверии ожидаемых мирных переговоров между Кабулом и Талибаном после заявления президента Афганистана Ашрафа Гани об освобождении последней партии заключенных талибов, что было согласовано в рамках сделки между США и Талибаном.

На скандальной записи видно, как человек в военной форме использует топор, чтобы разбить головы и лица двух погибших бойцов Талибана.

Рядом видны другие тела, и можно услышать звук смеха, в то время как мужчины в униформе наблюдают за происходящим.

Талибан заявил, что видео было снято в провинции Забул на юге страны, и что правительственные силы обращались с убитыми талибами «по-варварски».

Министерство обороны в Кабуле заявило, что начало расследование относительно видеозаписи, на которой «похоже, что некоторые сотрудники сил безопасности действовали ненадлежащим образом с несколькими трупами».

«Если будет подтверждено, что нарушители являются членами АНА (Афганской национальной армии), с ними разберутся», - говорится в заявлении министерства.

Осквернение вражеских трупов во время войны в Афганистане было постоянной проблемой: за последние 20 лет появилось несколько видеороликов, в том числе одно в 2011 году, на котором группа американских морских пехотинцев мочится на три залитых кровью тела.

Это видео вызвало возмущение во всем мире, в результате чего было возбуждено расследование, а вслед за ним и уголовное дело.

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