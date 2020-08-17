В Лондоне умер внук Нурсултана Назарбаева

В Лондоне умер опальный внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Смерть Айсултана Назарбаева в воскресенье, 16 августа, подтвердила его мать. "Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - цитируется заявление Дариги Назарбаевой на сайте фонда Нурсултана Назарбаева. Согласно данным некоторых СМИ, предварительной причиной смерти называется остановка сердца.

Напомним, что Айсултан Назарбаев это сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и опального казахстанского олигарха, бывшего замминистра внутренних дел страны Рахата Алиева, пять лет назад найденного повешенным в тюрьме Вены. В 2017 году он работал в федерации футбола Казахстана, а в октябре 2019-го был приговорен к условному сроку на нападение на полицейского в Лондоне. Суд также обязал его продолжить лечение от наркозависимости

В феврале этого года Айсултан Назарбаев обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище, заявив, что что на него "пытается давить семья". На своей странице в Facebook он сообщил, что владеет информацией о "высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана" и о "миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана". При этом он указал на контракт, по которому российский "Газпром" закупает казахстанский газ, заявив, что "там существует прокладочная компания, и на ней формируется прибыль около 1,5 млрд долларов США в год".

Эти деньги, по его словам, "оседают в Сингапуре", где их делят между собой некая российская верхушка и руководство "Газпрома". "Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем", - указал далее Айсултан Назарбаев. По его словам, он оказался в центре этой истории, когда его мать Дарига и ее муж Кайрат Шарипбаев захотели забрать контракт себе и стали настраивать Назарбаева против внука.

Между тем Айсултан Назарбаев сделал в Facebook еще одно странное заявление - о том, что приходится Нурсултану Назарбаеву не внуком, а сыном. Он заявил об опасениях, что его могут убить, как и Рахата Алиева, который считался его отцом. По его словам, именно из архива Алиева он и узнал о своем происхождении.

В феврале 2015 года 52-летний Рахат Алиев был найден мертвым за несколько часов до того, как должен был выступить в суде со свидетельскими показаниями. На родине его обвинили в создании мафиозной группировки, подготовке госпереворота и убийстве и приговорили к 40 годам лишения свободы. Австрия отказалась выдать Алиева, обосновав это решение неоднозначной ситуацией с правами человека в Казахстане.