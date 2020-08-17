В Бахрейне арестовали женщину из-за разбитых индуистских идолов

Власти Бахрейна проводят расследование в отношении женщины после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она разбивает статуи в магазине.

Женщина, которой, как сообщается, за сорок, возмутилась, когда увидела статуи, изображающие индуистских божеств, в универмаге в районе Джуфайр столицы Бахрейна Манамы.

На видео можно услышать, как женщина сердито спрашивает: «Это мусульманская страна, верно? Почему это здесь?». Затем она взяла одну из статуй и разбила ее об пол в магазине.

После этого она бросила на землю еще как минимум четыре статуи, разбив некоторые из них.

«Принимает ли это [король Бахрейна] Хамад бин Иса?» - спросила она, в то время как работник магазина беспомощно посмотрел на нее.

В министерстве внутренних дел Бахрейна заявили, что женщине могут быть предъявлены обвинения в уничтожении имущества и порче предметов, связанных с религией.

Почти все граждане Бахрейна являются мусульманами, но, как и в других странах Персидского залива, количество иностранных рабочих превышает число граждан.

Индийцы, большинство из которых исповедуют индуизм, являются самой большой группой эмигрантов, насчитывающей около 400 000 человек из 1,3 миллиона населения Бахрейна.

В прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди, известный своей антимусульманской политикой, заявил, что вложит 4 миллиона долларов США в ремонт 200-летнего храма Кришны в Бахрейне.