Сомали: осада отеля с заложниками закончилась смертью 17 человек

В Сомали по меньшей мере 17 человек были убиты и более десятка ранены в результате нападения вооруженной группировки Аль-Шабаб* на фешенебельный прибрежный отель в столице.

Осада отеля в воскресенье закончилась после трехчасовой ожесточенной перестрелки между боевиками Аль-Шабаб и силовиками, а началась она со взрыва автомобиля смертником, сообщил информационному агентству dpa официальный представитель правительства Исмаил Мухтар Омар.

Среди 12 жертв были двое государственных служащих, трое охранников отеля, четыре гражданских лица и трое неустановленных лиц, сообщил dpa офицер полиции Ахмед Башейн.

Мухтар рассказал Associated Press, что все четверо нападавших были убиты силами безопасности.

Нападение началось во второй половине дня с мощного взрыва автомобиля, в результате чего были сорваны ворота отеля. Затем боевики вбежали внутрь и взяли заложников, в основном молодых мужчин и женщин, которые обедали там.

Сирены скорой помощи можно было услышать в районе, где в момент начала атаки отключилось электричество.

Позже были замечены военные машины, занявшие ночью позиции вокруг отеля. Силовики были первоначально обеспокоены тем, что темнота замедлит осаду.

Большинство гостей четырехэтажного приморского отеля удалось спасти, но 28 раненых доставили в больницы, сообщил глава местной службы скорой помощи Абдулкадир Абдирахман Адан.

Свидетели подтвердили, что атака началась с сильного взрыва, после чего люди стали убегать из этого района. В то же время из гостиницы, которую часто посещают правительственные чиновники, журналисты и активисты гражданского общества, была слышна стрельба.

«Взрыв был очень сильным, и я видел дым в этом районе. Воцарился хаос, люди побежали из близлежащих зданий», - сказал свидетель Али Саид Адан.

Аль-Шабаб уже взяли на себя ответственность за нападение. В заявлении группы говорится, что боевики «взяли под свой контроль отель» в ходе «мученической операции».

Напомним, что Сомали погрузилась в хаос после свержения в 1991 году военного режима тогдашнего президента Сиада Барре, что привело к многолетним конфликтам между кланами, за которыми последовал подъем Аль-Шабаб.

Аль-Шабаб, которые некогда контролировали столицу и большую часть страны, были изгнаны из Могадишр в 2011 году, но боевики продолжают вести войну против правительства, совершая регулярные атаки.

На прошлой неделе четверо боевиков Аль-Шабаб, содержащихся в центральной тюрьме Могадишо, были убиты в перестрелке с силами безопасности после того, как им, как сообщается, удалось заполучить оружие на территории тюрьмы.

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