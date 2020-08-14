Узбекистан начинает смягчение карантина

С 15 августа в Узбекистане начинается постепенное смягчение карантинных мер, введенных для противодействия распространяющемуся коронавирусу.

Планируется восстановить неограниченное движение автотранспорта, местное авиа- и железнодорожное сообщение. Возобновится деятельность санаториев, гостиниц, музеев, детских лагерей, салонов красоты, парикмахерских, объектов общественного питания на открытом воздухе. Дома можно будет проводить семейные мероприятия с участием не более 30 человек.

Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев 12 августа на видеоселекторном совещании по вопросам развития промышленности в регионах, по словам пресс-службы главы государства.

«Нам необходимо постепенно ослаблять требования карантина, чтобы обеспечить устойчивую работу экономической и социальной сфер, облегчить условия жизни населения, не умеряя при этом борьбу за здоровье и жизнь наших граждан. Сам народ просит об этом», — сказал Мирзиёев.

С 17 августа планируется возобновить движение общественного транспорта (за исключением заработают вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны.

Мирзиёев поручил упростить порядок помещения в карантин лиц, прибывающих из стран со стабильной эпидемиологической ситуацией, создать реабилитационные центры для пациентов, переболевших пневмонией.

Напомним, что жесткие карантинные ограничения в Узбекистане были вновь введены в начале июля до 1 августа — после того как в стране началась вторая волна роста эпидемии — и затем продлены до 15 августа. Мирзиёев объяснил это решение необходимостью замедлить распространение коронавирусной инфекции и снизить количество летальных исходов.