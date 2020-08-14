Франция увеличит свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что Париж увеличит свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье. Он также призвал Турцию прекратить разведку нефти и газа в спорных водах, которая усилила напряженность в отношениях с Грецией.

Французский лидер выразил обеспокоенность по поводу «односторонней» геологоразведки в Турции во время телефонного разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, говорится в заявлении офиса Макрона. Он добавил, что разведка должна «прекратиться, чтобы запустить мирный диалог» между соседними членами НАТО.

Противостояние обострилось на этой неделе с прибытием турецкого судна сейсмических исследований Oruc Reis в спорный район Средиземного моря в сопровождении военных кораблей.

В заявлении Макрона говорится, что Франция «временно усилит» свое военное присутствие, чтобы «отслеживать ситуацию в регионе и выражать свою решимость соблюдать международное право».

Напомним, что Турция и Греция спорят из-за совместных конкурирующих претензий на запасы природного газа, что стало предметом пристального внимания из-за попыток члена ЕС Кипра провести разведку газа в восточном Средиземноморье, несмотря на решительные возражения Турции.

В прошлом месяце Макрон призвал ЕС ввести санкции против Турции за то, что он назвал «нарушением» суверенитета Греции и Кипра над их территориальными водами. Отношения между Парижем и Анкарой также ухудшились из-за конфликта в Ливии.

Между тем, Ливан так и напрашивается на то, чтобы стать еще одним полем борьбы для Анкары и Парижа.