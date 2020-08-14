ОАЭ-Израиль: историческое признание при посредничестве США

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты объявили, что они устанавливают полноценные дипломатические отношения в рамках сделки, заключенной при посредничестве президента США Дональда Трампа.

В совместном заявлении, опубликованном в четверг США, Израилем и ОАЭ, говорится, что сделка «продвинет мир в ближневосточном регионе и является свидетельством смелой дипломатии и дальновидности» лидеров трех стран.

Трамп опубликовал в Твиттере совместное заявление, а позже сказал журналистам в Белом доме, что это «поистине исторический момент».

Но представитель главы Палестины Махмуда Аббаса заявил, что сделка равносильна «измене» и ее следует отменить.

Итак, что же надо знать об этом историческом соглашении? Вкратце, вот вся сделка в пяти пунктах:

1. ОАЭ становятся первой страной Персидского залива, открывшей дипломатические отношения с Израилем. После Египта и Иордании это третье арабское государство, которое нормализует такие отношения. В совместном заявлении говорится, что делегации ОАЭ и Израиля «встретятся в ближайшие недели» для подписания двусторонних соглашений по инвестициям, туризму, телекоммуникациям, безопасности, здравоохранению, культуре, созданию посольств и другим сферам «взаимной выгоды».

2. В рамках сделки между двумя странами Израиль согласился приостановить «провозглашение суверенитета» (читай: аннексии) над оккупированным Западным берегом, говорится в заявлении Белого дома.

Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позже сказал, что согласился отложить планы аннексии в рамках соглашения о нормализации отношений с ОАЭ, но они остаются «на столе». А значит, могут быть реализованы в любой момент.

Нетаньяху сказал, что по договоренности с Трампом он только «отложил» планы и что он «никогда не откажется от наших прав на нашу землю».

Ранее в этом году Нетаньяху объявил, что аннексирует одну треть уже незаконно оккупированного Западного берега, включая части стратегически важной долины реки Иордан, в соответствии со скандальным планом Трампа.

Между тем, государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш в интервью Sky News Arabia в четверг сказал, что мир с Израилем помог ликвидировать бомбу замедленного действия, которая угрожает решению о создании двух государств.

3. Соглашение между Израилем и ОАЭ также проложит путь для так называемой Стратегической повестки дня на Ближнем Востоке, которая «расширит дипломатическое сотрудничество, торговлю и сотрудничество в области безопасности» в регионе.

«Наряду с США, Израиль и ОАЭ разделяют схожие взгляды на угрозы и возможности в регионе, а также общую приверженность делу обеспечения стабильности посредством дипломатического взаимодействия, усиления экономической интеграции и более тесной координации в сфере безопасности», - говорится в документе.

4. В заявлении также говорится, что в соответствии с планом Трампа мусульманам будет разрешено посещать и молиться в мечети Аль-Акса.

«Все мусульмане, пришедшие с миром, могут посещать мечеть Аль-Акса и молиться в ней, а другие святые места Иерусалима должны оставаться открытыми для мирных верующих всех конфессий», - говорится в заявлении.

Комплекс Харам аль-Шариф расположен в части Восточного Иерусалима, оккупированной Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, и этот шаг не получил международного признания.

5. В совместном заявлении также говорится, что Израиль и ОАЭ «немедленно расширят и ускорят сотрудничество в отношении лечения и разработки вакцины от коронавируса».

В июне Нетаньяху заявил, что Израиль объединит усилия с ОАЭ в борьбе с пандемией, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между двумя странами.

В том же месяце эмиратовское государственное информационное агентство WAM сообщило, что две компании из страны Персидского залива будут работать с двумя израильскими компаниями над медицинскими проектами, в том числе по борьбе с новым коронавирусом.

Реакция в мире

Нормализация эмиратовско-израильских отношений вызвала неоднозначную реакцию в мире. Наиболее недовольными оказались, ожидаемо, сами палестинцы и еврейские поселенцы.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас осудил это соглашение.

«Палестинское руководство отвергает и осуждает трехстороннее заявление ОАЭ, Израиля и США, и это удивительное заявление», - сказал Набиль Абу Рудейнех, старший советник Аббаса.

Абу Рудейнех, читая заявление возле штаб-квартиры Аббаса в Рамаллахе на оккупированном Западном берегу, сказал, что сделка была «предательством Иерусалима, Аль-Аксы и дела палестинцев».

Ханан Ашрави, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, которая занимала различные руководящие должности в Палестине, сказала, что заявление ОАЭ равнозначно тому, как если бы их «продали друзья».

ХАМАС также отклонил эту соглашение, заявив, что оно не послужит делу палестинцев.

«Это соглашение абсолютно не служит делу палестинцев, оно скорее служит сионистскому нарративу. Это соглашение поощряет оккупанта продолжать отрицать права нашего палестинского народа и даже продолжать свои преступления против нашего народа», Об этом говорится в заявлении официального представителя ХАМАС Хазема Касема.

Иордания заявила, что соглашение между ОАЭ и Израилем может подтолкнуть зашедшие в тупик мирные переговоры, если ей удастся убедить Израиль принять палестинское государство на земле, которую Израиль оккупировал в арабо-израильской войне 1967 года.

«Если Израиль воспользуется этим как стимулом к прекращению оккупации ... это продвинет регион к справедливому миру», - заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в заявлении для государственных СМИ.

Неспособность Израиля сделать это только усугубит длившийся десятилетия арабо-израильский конфликт и поставит под угрозу безопасность региона в целом, сказал Сафади.

Он также сказал, что после соглашения Израиль должен прекратить любые односторонние шаги по аннексии территории на оккупированном Западном берегу, которые «препятствуют перспективам мира и нарушают права палестинцев».

«Регион находится на перепутье ... продолжающаяся оккупация и отрицание законных прав палестинского народа не принесут ни мира, ни безопасности», - добавил Сафади.

Президент Египта Абдуль Фаттах ас-Сиси, близкий союзник ОАЭ, приветствовал соглашение.

«Я с интересом и признательностью следил за совместным заявлением Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля о прекращении израильской аннексии палестинских земель и принятии мер по установлению мира на Ближнем Востоке», - сказал Ас-Сиси в Twitter.

Представители Саудовской Аравии, Бахрейна, Британии, Франции и ООН также приветствовали соглашение.

А вот министерство иностранных дел Ирана осудило сделку по нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, назвав ее опасным и «стратегическим актом идиотизма», который, как сообщает официальное информационное агентство IRNA, «укрепит ось сопротивления в регионе».



«Постыдная мера Абу-Даби по достижению соглашения с фальшивым сионистским режимом (Израилем) является опасным шагом, и ОАЭ и другие государства, которые поддержали его, будут нести ответственность за его последствия», - говорится в заявлении IRNA.

«Это наносит удар палестинцам в спину и укрепит региональное единство против сионистского режима», - заявили в министерстве иностранных дел.

Иранское информационное агентство Tasnim, входящее в состав элитного Корпуса стражей исламской революции, заявило, что сделка между Израилем и ОАЭ о нормализации отношений была «позорной».

В подобном же ключе реагирует и Турция, которая, кстати, в отличие от Ирана имеет и дипломатические и экономические отношения с Израилем.

Пресс-секретарь аппарата президента Турции Ибрагим Калын заявил, что соглашение по нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является предательством по отношению к палестинскому народу и его правому делу.

«История, конечно же, разочарует тех, кто предаёт народ Палестины и его правое дело», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Предательством и позором сделку назвали также и представители радикальных сионистов. Естественно, они считают, что их предал Нетаньяху. «Он обманул нас. Он обманул полмиллиона жителей этого района и сотни тысяч избирателей», - сказал Давид Эльхаяни, глава Совета поселенцев Йеши.

Впрочем, как раз Нетаньяху может получить больше всего выгоды от этой сделки. Билал Сааб из вашингтонского «Института Ближнего Востока», пишет, что главный победитель сделки — Израиль и лично Нетаниягу. «Замораживая угрозы аннексии, он дает себе возможность отказаться от обещаний, которые были, может быть, популярны, но нереалистичны. Он получает нормализацию с восходящей региональной державой в обмен на то, что он и так не собирался делать и что не соответствовало долгосрочным интересам Израиля».

Лиза Голдман, соучредитель 972Mag, сайта новостей и комментариев, посвященных Израилю и Палестине, добавляет: «Нетаньяху никогда не намеревался аннексировать» Западный берег, но ОАЭ «заявляют о дипломатической победе в обмен на, судя по всему, очень ценное сотрудничество в области безопасности со стороны Израиля. Все, как обычно, за счет палестинцев».