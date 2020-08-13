Обвинение требует 12 лет колонии для Айрата Дильмухаметова

В центральном окружном военном суде Самары продолжается судебный процесс над башкирским политиком и активистом Айратом Дильмухаметовым. Вчера там прошли прения обеих сторон.

Как сообщил адвокат Владимир Красиков, гособвинение запросило для Дильмухаметова максимальное наказание — 12 лет колонии строгого режима.

Помимо этого, прокурор запросил пять лет запрета на администрирование сайтов.

Напомним, что в феврале 2020 года Айрату Дильмухаметову было предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому общественному деятели инкриминируется пять эпизодов, в том числе, два эпизода по обвинению в "призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", один эпизод по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", эпизод по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". Эпизод по обвинению в "публичном оправдании терроризма" был переквалифицирован следствием в "пропаганду терроризма".

По мнению Алексея Захарова, второго адвоката обвиняемого, статью о терроризме специально добавили, чтобы дело рассматривалось в военном суде, подальше от родной Дильмухаметову Башкирии, где его хорошо знают. Также по словам Захарова, «заказ на преследование уголовное Айрата пришёл из администрации президента России» и оно напрямую связано с заявлением Дильмухаметова о том, что он хочет стать президентом Башкортостана.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Айрата Дильмухаметова политическим заключенным.