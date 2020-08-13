В Германии полностью оправдан брат Тумсо Абдурахманова

Мухаммад Абурахманов, брат известного оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, и представитель чеченской правозащитной организации «Вайфонд» в Германии был полность оправдан районным судом города Аугсбур по делу о репосте видеороликов и статьи Deutsche Welle на своей странице в Facebook. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии со ссылкой на самого Абдурахманова.

Напомним, что речь шла о двух роликах с кадрами о том, как израильские военные травят собаками подростка, кидавшего в них бутылки с зажигательной смесью, и репосте статьи Deutsche Welle о группировке "Исламское государство"* под названием "Откуда получают оружие боевики ИГ". Автор блога сопроводил репост комментарием: "Не знаю, кто, куда и что поставлял, но на фото изображены автоматы Калашникова".

"Судья и прокурор заняли позицию, что в деле нет состава преступления. По репосту статьи Deutsche Welle судья сразу заявил, что там нет никакой поддержки террористов, наоборот, в статье критика ИГ и более того, с экрана телефона практически незаметна символика этой организации, распространение которой мне инкриминировали", - рассказал Абдурахманов.

Все процессуальные издержки, в том числе расходы на адвоката, которые понес Абдурахманов, возместит государство.

Ранее Абдурахманов неоднократно заявлял, что не признает себя виновным и добивался отмены штрафа в 1350 евро. Он подчеркивал, что является соискателем политического убежища, и такой штраф для него является несправедливым и непосильным.

Проблемы из-за перепостов у Абдурахманова начались в мае 2017 года. Тогда полиция пришла с обыском в его квартиру, изъяла гаджеты и флешкарты, которые вернули лишь спустя пять месяцев.

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