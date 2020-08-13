Израиль бомбит Газу в ответ на запуск "взрывных шаров"

В четверг Израиль снова атаковал цели ХАМАС в секторе Газа. По словам израильских военных это было ответом на запуски «взрывных шаров» с палестинской территории.

Десятки гелиевых шаров, наполненных зажигательным материалом, были запущены в последние дни, чтобы оказать давление на Израиль, продолжающий блокаду сектора Газа и запрещающий новые экономические проекты. Израиль также заявил, что в ответ прекратит поставки топлива в Газу.

Израиль, который ссылается на угрозы безопасности со стороны ХАМАС, ранее закрыл главный торговый переход через сектор Газа и нанес удары по военным объектам ХАМАС с помощью боевых самолетов, вертолетов и танков.

В заявлении израильской армии в четверг говорится, что она нанесла удар по «военному комплексу, подземной инфраструктуре и наблюдательным пунктам» на территории Газы. В нем говорится, что "военно-морские силы" ХАМАС также пострадали.

«Атака была осуществлена ​​в ответ на воздушные шары со взрывчаткой и зажигательные шары, которые на прошлой неделе из сектора Газа направились на территорию Израиля ... Мы возлагаем ответственность на ХАМАС», - заявила израильская армия.

В сообщениях из Газы говорится, что последние удары были нанесены по объектам в Рафахе на юге и в Бейт-Хануне на севере.

Источник в службе безопасности Газы сообщил агентству новостей AFP, что израильские самолеты нанесли несколько ударов с воздуха по объектам ХАМАС. Атаки причинили серьезный ущерб некоторой инфраструктуре и были повреждены дома граждан, но никто не пострадал.

Сообщается, что воздушные налеты были самым интенсивным ответом Израиля на недавний виток эскалации конфликта.

Взрывчатка, привязанная к воздушным шарам и воздушным змеям, впервые стала оружием в Газе во время протестов в 2018 году, когда самодельные взрывные устройства ежедневно пересекали границу, вызвав тысячи пожаров на израильских фермах и в общинах.

Израильские власти заявили, что со вторника десятки установленных на воздушных шарах устройств, запущенных в южную часть Израиля, вызвали более 80 пожаров.

В ответ на первые два инцидента Израиль закрыл свой пограничный переход в Карем Абу Салем, известный как Керем Шалом для израильтян.

ХАМАС осудил это закрытие, заявив, что оно было «агрессивным», а Израиль «несет все последствия». Этот шаг показал, что Израиль «настаивает на осаде» Газы, говорят в ХАМАС, предупредив, что он может вызвать дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации на территории.

В четверг министр обороны Бенни Ганц приказал прекратить импорт топлива в сектор Газа «в свете продолжающихся запусков зажигательных шаров из сектора» в сторону Израиля, говорится в заявлении министерства обороны.

Представитель ХАМАС Фавзи Бархум назвал эту меру «серьезным актом агрессии», который «направлен на обострение кризиса нашего народа в блокированном секторе». Напомним, что средиземноморский прибрежный анклав зависит от Израиля в плане поставок топлива и газа.

Палестинская территория находится под израильской блокадой с 2007 года. По данным Всемирного банка, в секторе Газа проживает два миллиона человек, более половины из которых живут в бедности.

ХАМАС и Израиль вели три войны с 2008 года. Несмотря на перемирие в прошлом году, поддержанное Организацией Объединенных Наций, Египтом и Катаром, между двумя сторонами периодически возникают столкновения.

Палестинские аналитики говорят, что приграничный огонь из Газы часто используется в качестве инструмента торга, чтобы обеспечить зеленый свет от Израиля на вхождение катарской финансовой помощи на территорию.

Прекращение огня последовало за смертоносным всплеском насилия и должно было позволить Израилю разрешить новые проекты развития, включая промышленную зону и больницу.

ХАМАС обвинил Израиль в невыполнении условий сделки. Израиль, который считает ХАМАС «террористической» организацией, избегает прямых переговоров и никогда публично не признавал перемирие.

В среду Израиль сократил зону, где палестинцам разрешается ловить рыбу, с 24 км до 13 км, назвав это ответом на запуски воздушных шаров.