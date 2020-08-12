В Париже вайнахи требовали освободить ингушских студентов в Египте

Во Франции вчера к посольству Египта пришли около 30 человек из вайнахской диаспоры, требовавших освободить студентов из Ингушетии, которые два года без приговора находятся в каирской тюрьме. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Организаторы акции протеста согласовали свое мероприятие с префектурой Парижа, однако на месте возникли трудности. Представители посольства выступили против акции, а полицейские, дежурившие на площади, попросили перенести мероприятие на сто метров от здания.

Шамиля Албакова, который хотел подать петицию за освобождение узников послу, долгое время не пускали внутрь посольства, говорит глава общественной организации "Барт Маршо" Джамбулат Сулейманов.

"Мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией, - отметил Сулейманов, который является организатором акции. - Мы проводили манифестации возле посольства Германии, напротив польского, у посольства Боснии. Всякий раз выходил представитель, вежливо общался и выслушивал нас, принимал от нас бумаги с выражением протеста или призыва. А египтяне даже не приняли нашего представителя. В конце мероприятия нам разрешили по двое пройтись перед посольством с транспарантами. Нам оказывали сопротивления на каждом шагу".

Чтобы провести мероприятие, рассказал Сулейманов, пришлось даже несколько раз созваниваться с префектурой. По его слова, акция прошла в напряженной обстановке.

Напомним, что 14 августа 2018 года пятеро ингушских студентов, учащиеся каирского университета Аль-Азхар Исмаил Чемурзиев, Илез Аушев, Али Дзейтов, Рамазан Плиев, а также приехавший к ним из Саудовской Аравии студент Хизир Дугиев пропали в Каире. Спустя пять месяцев все, кроме Дугиева, обнаружились в местной тюрьме.

Всех студентов обвиняют в экстремизме. В октябре 2019 стало известно, что по тому же делу проходит Зулхумор Салиходжаева - сорокалетняя гражданка России, уроженка Кыргызстана.

Где находится Дугиев до сих пор неизвестно. В начале августа МИД Египта заявил, что отрицает причастность властей страны к его исчезновению. Российским представителям было заявлено, что нет сведений о въезде Дугиева в страну.