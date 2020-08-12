Турецкие беспилотники убили двух высокопоставленных иракских офицеров

Два высокопоставленных иракских офицера были убиты во вторник в результате "вопиющей атаки турецких беспилотников" в автономном курдском регионе, где Анкара в течение нескольких недель совершала удары по позиция боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

В результате удара погибли два командира батальона пограничной охраны и водитель их машины, говорится в заявлении армии.

Это первый случай гибели военнослужащих регулярных иракских сил с тех пор, как в середине июня Турция начала трансграничную наземную и воздушную операцию против боевиков РПК в горной местности на севере Ирака.

Ирак уже дважды вызывал турецкого посланника в Багдаде в знак протеста против операций Анкары на его территории.

Ихсан Чалаби, мэр Сидакана на севере провинции Эрбиль, сказал AFP, что беспилотник нацелился на «командиров иракских пограничников, когда они встречались с боевиками РПК».

Свидетели сообщали о столкновениях ранее в тот же день между РПК и иракскими силами, а местные источники заявили, что удар беспилотника был направлен на экстренное собрание, созванное с целью разрядить напряженность.

По меньшей мере пять мирных жителей также были убиты с начала турецкой кампании в июне.

Анкара объявила о смерти двух турецких солдат, а РПК и ее союзники сообщили о гибели 10 боевиков и сторонников.

Напомним, что РПК, внесенная в черный список как террористическая группа Анкарой и ее западными союзниками, с 1984 года ведет вооруженный мятеж против турецкого государства.

Она долгое время использовала пересеченную местность северного Ирака в качестве тыловой базы для нападений на Турцию, которая, в свою очередь, создала военные позиции на территории Ирака для борьбы с РПК.

Власти Иракского Курдистана, в котором доминирует Демократическая партия Курдистана (ДПК), рассматривают РПК как соперников, но ей никогда не хватало сил изгнать боевиков РПК с их баз на севере Ирака.