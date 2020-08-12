В индийском Бангалоре разгорелось насилие из-за оскорбления Пророка Мухаммада в соцсетях

По меньшей мере три человека погибли в городе Бангалор на юге Индии после столкновения протестующих с полицией из-за провокационного сообщения в социальных сетях о Пророке Мухаммаде, сообщила полиция агентству Reuters.

По сообщениям местных СМИ, жестокие протесты охватили некоторые районы технологического центра Индии поздно вечером во вторник после того, как тысячи людей вышли на улицы из-за скандального сообщения в Facebook, написанного родственником местного политика.

«Ситуация находится под контролем», - заявила полиция города Бангалора в Twitter, добавив, что после применения слезоточивого газа и дубинок полиция открыла огонь боевыми патронами, чтобы разогнать толпу.

Телеканалы показали, как группа людей, собравшаяся у отделения полиции, вступила в столкновение с офицерами и сожгла несколько полицейских машин. На видеозаписях была показана группа, которая позже пыталась прорваться в полицейский участок, а другая группа собралась у дома политика, кричала, бросала камни и поджигала автомобили, припаркованные вдоль дороги.

Муфтий Музаммиль Саб из религиозного сообщества Джамиат Улама-и-Хинд призвал к спокойствию, заявив, что полиция приняла меры против провокатора.

Согласно сообщениям, протестующие заблокировали пожарные машины, а некоторые сотрудники СМИ предположительно также подверглись нападению.

«Обвиняемый Навин арестован за публикацию унизительных постов», - заявил в своем твиттере комиссар полиции Камаль Пант, добавив, что 110 человек были арестованы за поджоги, бросание камней и нападение на полицию. Он сообщил тележурналистам, что несколько сотрудников полиции получили ранения.

Полиция сообщила, что в окрестностях был введен комендантский час, чтобы ограничить передвижение.

«Мы расследуем проблему и будем использовать записи с камер видеонаблюдения, чтобы узнать, кто стоит за этими актами насилия, и предпримем строгие меры», - заявил министр внутренних дел штата Карнатака Басаврадж Боммаи местному новостному каналу.

Шринивас Мурти, член законодательного собрания штата, родственник которого, как сообщается, опубликовал оскорбительное замечание, призвал к миру в своем сообщении в социальной сети.

«... Я прошу наших мусульманских друзей, давайте не будем драться из-за ошибки некоторых негодяев. Как бы то ни было, мы братья... Я прошу наших мусульманских родственников сохранять миролюбие. Я также буду с вами» - цитирует его слова сайт newsminute.com.

Между тем государственный министр Р. Ашока заявил тому же новостному каналу, что нападения на полицию и СМИ недопустимы.

«Что за люди нападают на полицию? На СМИ? Местная полиция получила полную свободу действий в этой ситуации», - сказал он.

Высокопоставленный лидер оппозиционной партии ИНК в штате Динеш Гунду Рао также призвал людей не преступать закон.

«Если кто-то написал что-то предосудительное, закон пойдет своим чередом, а в демократии есть много способов бороться за справедливость», - написал он в Твиттере. «Но насилие - это не ответ».