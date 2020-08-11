Таджикистан определился с датой президентских выборов

Обе палаты парламента Таджикистана назначили очередные выборы президента страны на 11 октября 2020 года, сообщает «Азия-плюс».

На сессии, которую провел председатель верхней палаты парламента страны (Маджлиси милли), сын действующего президента республики Рустам Эмомали, было объявлено, что политические партии, профсоюзы, Согдийская, Хатлонская области, Горно-Бадахшанская автономная область и город Душанбе смогут приступить к выдвижению своих кандидатур.

Напомним, что предыдущие выборы президента Таджикистана состоялись 6 ноября 2013 года. Парламентские выборы в Таджикистане прошли в марте 2020 года и были раскритикованы миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за безальтернативность и системные нарушения политических прав и свобод. Представители СДПТ, которую в Таджикистане считают единственной реально оппозиционной политической силой, в парламент не прошли.

Впрочем, за всю историю выборов в суверенном Таджикистане наблюдатели от БДИПЧ/ОБСЕ еще ни разу не признали их свободными, демократичными и соответствующими международным стандартам.

Нынешний президент Эмомали Рахмон занимает должность с 1994 года. По мнению многих наблюдателей Рахмон готовит в качестве своего преемника сына Рустам Эмомали, который 17 апреля 2020 года уже был избран спикером верхней палаты парламента и стал в государстве вторым человеком после президента. По Конституции Таджикистана в случае отставки, смерти или недееспособности действующего президента именно спикер Сената займет место президента. После этого в течение трех месяцев должны пройти выборы нового президента.

В 2016 году в Конституцию страны внесли ряд изменений, в частности, был снижен возрастной ценз для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет (Рустаму Эмомали сейчас 32 года), а за действующим президентом закреплен статус Лидера нации, позволяющий ему баллотироваться неограниченное количество раз.