Правительство Ливана ушло в отставку на фоне народных протестов

Премьер Ливана Хасан Диаб ушел в отставку в понедельник из-за повсеместного гнева в отношении его правительства, вызванного гигантским взрывом в порту Бейрута, который убил по меньшей мере 160 человек и ранил около 6000 человек.

«Сегодня мы прислушиваемся к людям и их требованиям привлечь к ответственности виновных в катастрофе», - сказал он в коротком телеобращении, обвинив во взрыве 4 августа коррумпированный политический класс, правивший Ливаном более 30 лет.

«Поэтому сегодня я объявляю об отставке правительства».

«Да защитит Бог Ливан», - сказал Диаб, трижды повторив последнюю фразу.

Президент Мишель Аун принял отставку Диаба в понедельник и попросил правительство остаться в качестве временного кабинета, пока не будет сформирован новый состав правительства.

Хотя отставка Диаба казалась неизбежной после катастрофы, он, похоже, не хотел уходить и всего два дня назад выступил по телевидению с речью, в которой предложил остаться на два месяца, чтобы позволить различным фракциям согласовать дорожную карту для реформ. Но давление изнутри его кабинета оказалось слишком сильным.

События последовали за выходными антиправительственных протестов после взрыва 4 августа в порту Бейрута.

Спустя шесть дней после огромного химического взрыва, который вызвал разрушения на территории столицы и ощущался даже на острове Кипр, жители и добровольцы все еще убирают мусор с улиц.

Международные спасательные группы со служебными собаками и специальным оборудованием продолжают работать в обугленном эпицентре катастрофы, где уже ищут тела, а не выживших.

Протестующие ливанцы хотят, чтобы люди не столько фокусировались на последствиях трагедии, сколько спросили, как огромные запасы нитрата аммония, соединения, используемого в основном в качестве удобрения, в течение многих лет лежали в порту.

Высшие должностные лица страны пообещали провести быстрое и тщательное расследование, но не дали согласия на независимое расследование иностранных экспертов, как того требовали протестующие.

Между тем, наблюдатели напоминают, что создание нынешнего правительства было делом долгим, как почти всегда в Ливане, и это означает, что следующий кабинет тоже вряд ли появится через неделю. А значит, ливанский кризис будет углубляться и дальше, вынуждая ливанцев все больше надеяться на возвращение французского мандата либо Османской империи.