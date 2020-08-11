В Нигерии приговорили к смерти певца за оскорбление Пророка

Музыкант в штате Кано на севере Нигерии был приговорен к смертной казни через повешение за оскорбление Пророка Мухаммада, мир ему. Об этом сообщает Би-би-си.

Верховный шариатский суд в районе Хаусава заявил, что 22-летний Яхья Шариф-Амину виновен в богохульстве из-за песни, которую он распространил через WhatsApp в марте.

Сам Шариф-Амину не отрицал обвинения, хотя судья Хади Алию Мухаммад Кани заявил, что певец может обжаловать приговор.

Напомним, что в штатах северной Нигерии, где большинство населения составляют мусульмане, применяются как светские законы, так и законы шариата, которые не применяются к немусульманам.

При этом лишь один из смертных приговоров, вынесенных шариатскими судами Нигерии, был приведен в исполнение с момента их возрождения в 1999 году.

Певец, который в настоящее время находится под стражей, скрылся после того, как сочинил песню.

Протестующие сожгли дом его семьи и собрались возле штаб-квартиры исламской полиции, известной как Хисба, требуя принятия мер против него.

В своей кощунственной песне нигерийский певец воспевал шейха из суфийского тариката (братства) Тиджания до такой степени, что поставил его выше Посланника Аллаха.

Лидер протестующих, которые требовали ареста музыканта в марте, Идрис Ибрагим (на фото), говорит, что приговор послужит предупреждением другим, «собирающимся встать на путь Яхьи». «Когда я услышал о приговоре, я был так счастлив, потому что он показал, что наш протест не прошел даром».

«Это [приговор] послужит сдерживающим фактором для других, которые считают, что могут оскорбить нашу религию или пророка и уйти от правосудия», - сказал он.

Здесь отметим, что проблема таких людей как обвиняемый певец Яхья, заключается не в том, что они намеренно хотят оскорбить Пророка (таких тоже хватает), а в том, что они чрезмерно восхваляют своих шейхов и имамов.

Про Яхью Шарифа-Амину говорят, что он был малоизвестным музыкантом, чьи песни не пользовались большой популярностью на севере Нигерии, и практически были неизвестны за пределами тариката Тиджания.

Последний раз, когда шариатский суд Нигерии выносил смертный приговор, был связан с похожим случаем. В 2016 году Абдульазиз Иньяс был приговорен к смерти в Кано за свои слова о том, что шейх Ибрагим Ньяссе, сенегальский наставник тариката Тиджания, был «больше, чем Пророк Мухаммад». Однако, приговор не был приведен в исполнение, и большинство других смертных приговоров.

Единственный случай, когда приговор был приведен в исполнение, это казнь мужчины в 2002 годы, признанного виновным в убийстве женщины и двух ее детей, повешенных в 2002 году.