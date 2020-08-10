Всеафганское собрание согласилось освободить 400 пленных талибов

Тысячи видных афганцев одобрили освобождение около 400 приговоренных к смертной казни заключенных талибов*.

Резолюция, рекомендующая освободить заключенных, была принята в воскресенье, в конце трехдневной лойя джирга, традиционной афганской встречи старейшин племен и других видных представителей афганского общества, которая иногда проводится для решения спорных вопросов.

«Чтобы устранить препятствия для начала мирных переговоров, остановить кровопролитие и во благо общества, джирга одобряет освобождение 400 заключенных, как того требует Талибан», - заявила член джирги Атефа Тайеб.

Судьба заключенных является решающим препятствием для начала мирных переговоров между двумя враждующими сторонами в Афганистане, которые взяли на себя обязательство завершить обмен пленными до начала переговоров.

Талибы приветствовали этот шаг и заявили, что готовы начать переговоры в течение 10 дней после освобождения пленников.

«Прекращение огня было и будет важной частью переговоров, и решение о нем будет принято в ходе переговоров (но не раньше)», - сказал Reuters в воскресенье официальный представитель талибов Сухайль Шахин.

Кабульское правительство уже освободило почти 5000 пленных талибов, но отказалось освобождать последних заключенных, которых требует группа.

Согласно представленному официальному списку, многие заключенные обвиняются в серьезных преступлениях, большинство из них ожидают смертной казни.

В список также входит группа из 44 повстанцев, вызывающих особую озабоченность США и других стран своей ролью в "громких" атаках.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу настаивал на освобождении пленников, признавая при этом, что решение будет «непопулярным».

«Мы признаем, что освобождение этих заключенных непопулярно», - сказал Помпео. «Но это трудное действие приведет к важному результату, которого афганцы и друзья Афганистана давно добиваются: сокращению насилия и прямым переговорам, которые приведут к мирному соглашению и прекращению войны».



В своем заявлении Помпео сказал, что талибы согласились снизить уровень насилия, как только начнутся переговоры.

«Талибан также взял на себя обязательство значительно сократить насилие и жертвы во время переговоров, на которых стороны определят политическую дорожную карту, чтобы положить конец долгой и жестокой войне и договориться о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня», - сказал он.

Между тем, США планируют сократить численность своих войск в Афганистане до менее 5000 человек. В настоящее время США имеют в Афганистане около 8600 военнослужащих.

Тем не менее, Вашингтон подчеркивает, что вывод войск США и НАТО зависит от выполнения талибами своих обязательств по соглашению, подписанному в Дохе, а не от положительного исхода переговоров между талибами и политическим руководством Кабула.

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