Игровая индустрия Турции выходит на пик

В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, растущий турецкий сектор видеоигр породил несколько исключительно успешных проектов, сообщает Middle East Eye. Покупатели из США платят огромные деньги за приобретение турецких производителей игр.

Три турецких инвестора, которые основали Rollic Games всего 21 месяц назад со скромным бюджетом, на прошлой неделе частично продали его американскому игровому гиганту за 168 миллионов долларов.

Они были не одни. Месяц назад Zynga, та же американская компания, которая купила Rollic, купила стамбульскую компанию-разработчика Peak Games за колоссальные 1,8 миллиарда долларов – рекорд в турецкой игровой индустрии.

В 2018 году Zynga также приобрела турецкую компанию Gram Games за 250 млн. долларов.

Китайские инвесторы тоже проявили интерес к турецким игровым компаниям: в прошлом году технологический гигант Tencent купил Masomo за 100 миллионов долларов.

Аналитики и отраслевые инсайдеры говорят, что игровая индустрия Турции в последние годы переживает бум благодаря сравнительно молодому населению и хорошо образованной рабочей силе, которая видит экономические возможности в цифровом мире.

Большинство компаний, работающих в этой отрасли, были созданы за последние 10 лет.

«Мы на самом деле младенцы. Но если вы создаете хорошую игру и если она становится популярной, вы можете быстро расти», - говорит Озгюр Караялчин, вице-президент Ассоциации разработчиков игр Турции (TOGED).

В 2015 году турецкая игровая индустрия экспортировала всего 400 миллионов долларов, но в этом году TOGED ожидает, что цифра превысит 1,5 миллиарда долларов, то есть будет в четыре раза больше.

Караялчин говорит, что тот факт, что молодое турецкое население любит играть в игры, а также инициативы правительства по созданию технопарков и других стимулов, сработали в их их пользу.

«Десять лет назад было всего 10-15 компаний, и у них был только [в среднем] один сотрудник», - сказал он. «Сейчас у нас есть 100 компаний, 40 из них экспортируют. В каждой из них работают десятки сотрудников».

Государственная поддержка

Правительство Турции активно предоставляет определенные гранты, чтобы помочь игровым компаниям страны конкурировать со своими зарубежными коллегами - от рекламной поддержки до программного обеспечения и помощи в трудоустройстве.

Соответствующие министерства предоставили стартапам гранты и налоговые льготы на сумму около 50 миллионов долларов за последние 10 лет.

У Турции есть и другие преимущества, которые помогли ее игровому сектору процветать.

В стране имеется более 500 независимых студий по разработке игр, а ее население потребляет все большее количество цифровых игр, при этом емкость внутреннего игрового рынка в прошлом году достигла 800 миллионов долларов.

Сертак Пикакчи, вице-президент по продуктам в компании Masomo, сказал, что внутреннее потребление в Турции действительно помогло местным компаниям в наращивании их портфелей.

«Молодежь Турции увлеклась некоторыми играми местного производства и обеспечила стабильный доход в виде свежих денег», - сказал он.

«Благодаря этому турецкие компании выполнили финансовые условия, необходимые им для выхода на мировые рынки».

Преимущество лиры

TaleWorlds, турецкая игровая компания, базирующаяся в Анкаре, добилась большого успеха с серией Mount & Blade, которая некоторое время возглавляла список самых популярных компьютерных игр в начале этого года, после выпуска игры Bannerlord.

Четыре месяца назад, после выхода Bannerlord, игру одновременно запускали 178 562 игрока.

5 апреля игра закончила неделю как самая продаваемая игра на популярной игровой платформе Steam, с 248 216 продажами.

Как ни странно, валютный кризис турецкой экономики, похоже, также помогает игровой индустрии.

Турецкая лира упала до самого низкого уровня по отношению к доллару США в четверг, до 7,3 за доллар, на фоне растущих опасений по поводу новых случаев коронавируса и отката из-за интервенций со стороны государственных банков для поддержания стабильного курса лиры.

Барыш Озистек, глава подразделения южнокорейской игровой компании Netmarble, сказал, что снижение курса лиры сделало экспорт и продажу иностранцам прибыльным бизнесом для турецких компаний.

«Это вызвало интерес у самых талантливых дизайнеров и разработчиков страны к этому сектору», - сказал он.

Ослабление лиры также делает рабочую силу Турции более дешевой альтернативой по сравнению с ее коллегами на Западе.

'Турция выглядит очень привлекательно'

Географическое положение Турции, близкой одновременно к Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке, также дает турецким компаниям огромное преимущество в плане лучшего анализа рынков и предоставления культурно приемлемого контента.

«У нас те же навыки, если сравнивать Турцию с Западом, и у нас действительно низкие затраты на одного сотрудника», - говорит Камер Кемеркая, соучредитель и генеральный директор компании Moralabs, разработчика игр.

«Для иностранных инвесторов Турция выглядит очень привлекательной из-за ее доступа к указанным рынкам».

Инсайдеры сектора ожидают, что игровая индустрия в Турции продолжит расти в ближайшие годы благодаря хорошему образованию и улучшенной экосистеме с новыми играми и технологиями, что, вероятно, привлечет еще больше иностранных инвестиций.

«Иностранные инвесторы заинтересованы в турецких компаниях, потому что они более прибыльны по сравнению со своими конкурентами», - сказал Пикакчи.

«Усиление конкуренции затрудняет получение прибыли игровыми компаниями.

«А для крупнейших мировых компаний наилучший сценарий - это покупка других прибыльных и успешных компаний для увеличения их активов».