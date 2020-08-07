В Ингушетии в ходе спецоперации был убит известный борец Муслим Евлоев

В Ингушетии в ночь на 7 августа в ходе спецоперации силовики убили известного борца-вольника, 25-летнего Муслима Евлоева. По версии силовых структур борец укрывал в своем доме в Назрани сторонников НВФ (незаконных вооруженных формирований).

Как сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета России, накануне вечером у силовиков появилась информация, что подозреваемые намеревались совершить "преступления террористического характера".

В 22:25 оперативный штаб Ингушетии ввел в Назрани, на улицах Московской, Барзоева, Газгиева, Пачиева, Серго и Насыр-Кортской режим контртеррористической операции. Он также был введен в селе Сагопши Малгобекского района.

Короткое боестолкновение в районе железнодорожного вокзала Назрани произошло после полуночи. Один из подозреваемых задержан.

Напомним, что Муслим Евлоев был борцом вольного стиля. С 2015 года выступал за сборную Кыргызстана. В 2018 году выиграл чемпионат Азии в весовой категории до 74 кг, а годом ранее становился победителем Исламиады в Баку и международного турнира гран-при Яшара Догу в Стамбуле.

Люди, знавшие Муслима Евлоева, отмечают, что он был не только талантливым спортсменом, но и скромным парнем. При этом версия силовиков, записавших его в боевики и уничтоживших известного спортсмена без суда и следствия, ставится под сомнение. Слишком уж часто на Северном Кавказе погибали и пропадали без вести люди, вина которых никак не была доказана.