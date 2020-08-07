В Турции зафиксировано рекордное падение лиры по отношению к доллару

Турецкая лира в четверг упала до самого низкого в новейшей истории уровня по отношению к доллару США на фоне растущей обеспокоенности по поводу новых случаев коронавируса и отката из-за интервенций со стороны государственных банков для поддержания стабильного курса лиры.

Поскольку стоимость лиры по отношению к доллару упала более чем на три процента до 7,3 лир за 1 доллар, аналитики обвинили турецкое правительство в принятии «неортодоксальной» экономической политики и использовании скрытых методов для контроля стоимости валюты с прошлого года.

Угюр Гурсес, известный турецкий экономист, сказал, что политика правительства в стране с огромным внешним долгом имела неприятные последствия.

Гюрсес называет среди основных причин кризиса лиры такие факторы как высокий рост кредитования, введение низких процентных ставок после кризиса с коронавирусом в попытке подстегнуть ВВП и продажу 40 миллиардов долларов через государственные банки в течение четырех месяцев, чтобы доллар оставался слабым.

«Это не работает. Теперь мы остаемся с тем, что имеем» - сказал он.

Став управляющим Центрального банка в прошлом году, Мурат Уйсал снизил процентную ставку с 24 процентов до 8,25 процента, в то время как годовая инфляция в июле продолжала оставаться выше 12 процентов.

Турция также сильно зависит от доходов от туризма для пополнения своих валютных резервов, но в этом году количество прибывших туристов сократилось на 75 процентов, что фактически привело к сокращению доходов.

Число новых случаев коронавируса в стране неуклонно растет, превысив 1000 за день в начале этой недели, что вызывает опасения по поводу второй волны.

Турецкая экономика была вялой даже до кризиса с коронавирусом, но сейчас у нее серьезные проблемы.

За год более 2,5 миллиона человек потеряли работу. Центральный банк Турции, похоже, сжег все свои чистые резервы, чтобы попытаться удержать лиру на стабильном уровне, в то время как дефицит бюджета увеличился почти на 40 процентов в годовом исчислении в первые шесть месяцев 2020 года.

Между тем за первую половину этого года лира потеряла примерно 22 процента своей стоимости по отношению к доллару.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs предположил, что Центральному банку может потребоваться повышение процентных ставок на 1,75 процента для стабилизации лиры.

Известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган является противником высоких процентных ставок. Однако печальная экономическая ситуация вполне может переубедить и его, считаю аналитики.