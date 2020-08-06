Сочинский суд подтвердил ликвидацию «Совета тейпов ингушского народа»

В Сочи третий апелляционный суд общей юрисдикции признал законным постановление Верховного суда Ингушетии о ликвидации "Совета тейпов ингушского народа". Об этом сообщают Кавказ.Реалии со слов исполняющего обязанности председателя организации Мурада Даскиева.

Общественник рассказал, что этот судебный отказ - очередной этап процесса на пути к международной инстанции. А пока совет планирует обратиться в Верховный суд РФ.

"Нынешний отказ был ожидаем. Организацию ликвидировали незаконно, с массой нарушений. Но тут законом и не пахнет. Все проверки шли с нарушением закона", - уточнил Даскиев.

Ранее с жалобой по делу Даскиева в Европейский суд по правам человека обратился правозащитный центр "Мемориал". Он был оштрафован на 15 тыс. рублей за видеообращение о Пригородном районе. Суд счел, что Даскиев распространил заведомо недостоверную информацию (ст. 13.15 КоАП).

Напомним, что "Совет тейпов ингушского народа" был ликвидирован Верховным судом Ингушетии, который удовлетворил поданный 8 октября 2019 года соответствующий иск Минюста республики.